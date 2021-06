Andrea Cerioli, salto nel passato: l’inedita foto con Arianna Cirrincione

Andrea Cerioli di ritorno dall’Isola dei Famosi: la foto throwback da adolescenti con la compagna Arianna Cirrincione non passa inosservata: vediamola

La coppia composta da Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione insieme dal lontano 2019 quando Andrea ha compiuto la sua “scelta” nel dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Oggi la coppia vive a Bologna, città natale del finalista del reality show di Canale 5 L’Isola dei Famosi insieme ai due gatti Marlon e Brando. Entrato nella casa del Grande Fratello 13, Cerioli poco tempo dopo arriva sul trono di “Uomini e Donne” decidendo di chiudere l’esperienza senza scegliere per poi ripresentarsi in studio con la corteggiatrice Valentina Rapisarda. La loro storia si chiude dopo due anni ed il bel bolognese ritorna nel 2019 nel dating show di Maria De Filippi. Alla seconda esperienza nella trasmissione del daytime Andrea Cerioli è colpito da Arianna Cirrincione modella genovese al debutto sul piccolo schermo e Federica Spano, romana dal carattere combattivo e deciso. Alla fine sceglie Arianna e da quel momento è amore. I due amano condividere la loro storia d’amore sui social, tra dediche e dichiarazioni, postando numerose foto insieme. Ma una foto, postata recentemente da Andrea è inedita e riguarda il loro passato…Vediamola insieme.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: la foto inedita del passato

Scatto black and white o per meglio dire in bianco e nero, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione appaiono con un giubotto di pelle per un look molto urban street. Lui scrive: “Una bella foto da Teenager” e lei prontamente risponde commentando la foto da quasi 130 mila like: “Io e te 3msc 🔐 ❤️”. Tra i commenti anche quello di Matteo Damante, ex naufrago e amico di Andrea Cerioli.

Una coppia molto innamorata che anche con alti e bassa e riuscita a superare ogni tempesta. In una recente intervista Andrea ha parlato a ruota libera del rapporto con Arianna. Sul matrimonio ha dichiarato: “Sicuramente il matrimonio corona un sentimento forte e importante. A oggi non ci stiamo ancora pensando, ma in un futuro certamente sarà una delle tante cose che ci piacerebbe fare.” Per quanto riguarda i figli invece sembra che tra Andrea e Arianna ci siano idee chiare: