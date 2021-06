Test: quanti volti vedi in questa immagine? Se li trovi tutti sei un genio

Riuscirai a risolvere la sfida del dottore triste? Tutto quello che devi fare è aiutarlo a trovare i suoi pazienti.

Per la nostra quotidiana sessione di brain training abbiamo scelto una immagine del 1800. Questa immagine fa parte di un repertorio unico di antiche illusioni ottiche e negli anni ha fatto perdere il senno a moltissimi internauti. Questo test è un esercizio per il tuo cervello che si allena a restare concentrato e focalizzare i dettagli e in questo modo migliora l’elasticità mentale. Se vuoi intrattenerti e provare a fare questo test, devi solo trovare alcuni volti oltre a quello del dottore che si trovano nell’immagine.

Test: dove sono i pazienti del dottore?

Questa sfida è più complicata di quanto sembri, solo ll’1% degli utenti che hanno deciso di fare il test hanno trovato i pazienti del dottore.

Diciamo che molti sono riusciti ad individuare il primo volto ma ben pochi hanno trovato anche gli altri.

Soluzione del test

Hai analizzato attentamente l’immagine e ogni dettaglio in essa presente? Se lo hai fatto allora avrai anche trovato i volti dei pazienti.

Il dottore nella foto era molto triste perché non riusciva a trovare i suoi due pazienti dispersi e ti avevamo chiesto di aiutarlo a ritrovarli. Questa impresa si poteva realizzare solo se tu fossi riuscito a concentrarti totalmente sull’immagine in modo da far percepire al tuo cervello non solo ciò che era ovviamente rappresentato. In effetti in questa antica immagine si distingue perfettamente il volto triste del dottore ma non si può dire altrettanto dei suoi pazienti che si sono mimetizzati perfettamente.

Ebbene hai trovato le facce dei due pazienti? Se stai leggendo queste righe probabilmente fai parte del 99% delle persone che non sono state in grado di fornire la soluzione corretta di questo test. Se ti sei arreso e vuoi sapere dove sono i due pazienti ecco l’immagine che dissiperà ogni tuo dubbio:

Ti sei divertito a fare questo test? questa è la cosa più importante perché mentre ti divertivi hai allenato il tuo cervello e se farai ogni giorno un pò di esercizio con test come questo affinerai incredibilmente la tua vista.