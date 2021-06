Il segno zodiacale del Cancro è il quarto dello zodiaco ed anche quello che segue il segno dei Gemelli. Scopriamo tutto ciò che lo riguarda e quali sono le sue caratteristiche principali.

Il 22 Giugno entriamo ufficialmente nel segno zodiacale del Cancro. Quarto segno dello zodiaco, è noto per il suo essere romantico e per la visione spesso molto personale che ha della vita e dei rapporti umani.

Un segno zodiacale che sa sempre come farsi notare che a volte è suscettibile al punto da risultare incomprensibile e che al contempo ricco di fascino.

Il segno zodiacale in breve

Periodo: Dal 22 Giugno al 22 Luglio

Pianeta dominante: Luna

Colore del segno: Bianco

Pietra porta fortuna: Perla

Giorno fortunato: Lunedì

Numero: 8

Fiore indicato: Ortensia

Tutto quel che c’è da sapere sul segno zodiacale del Cancro

Il segno zodiacale del Cancro viene subito dopo il segno dei Gemelli e prima del Leone. Si tratta di un segno nostalgico, a tratti riservato e con una profonda vena romantica che ne caratterizza spesso e volentieri il modo di prendere decisioni.

Facile nel legarsi agli altri, ha un costante bisogno di conferme senza le quali finisce per chiudersi a riccio, facendosi idee personali spesso sbagliate ed entrando così in contrasto proprio con le persone alle quali tiene di più.

Bisognoso di farsi notare, non ama sentirsi messo da parte e vanta un carattere altamente lunatico.

Quando è di cattivo umore può dar vita a vere e proprie scenate. Al contempo, però, se è di buona è in grado di mostrarsi dolce come pochi altri segni dello zodiaco.

Nella vita di tutti i giorni appare spesso svogliato e concentrato solo su se stesso. La verità è che gli piace prendere le cose con calma e agire solo quando ne ha veramente voglia. Un modo di fare che spesso lo porta a preferire la solitudine alla compagnia di persone con le quali non si sente a proprio agio.

Molto legato al passato, ha una vena nostalgica che lo caratterizza da sempre e per la quale tende a temere sempre i cambiamenti. E questo sebbene in qualche modo ne sia anche attratto.

Il segno del Cancro sul lavoro

Nel lavoro, questo segno non ama darsi al 100%. La verità è che è più un sognatore e per questo preferisce seguire hobby e ambizioni, riservando al lavoro uno spazio di tempo ristretto e attuo a dargli da vivere. Per questo motivo non si spenderà mai più di tanto, mettendo sempre se stesso al primo posto.

Ciò nonostante, è in grado di mantenere dei buoni rapporti con i colleghi. A patto, però, che questi siano sempre gentili e ben disposti a farlo sentire parte del gruppo. Se per un bene comune, persino il suo modo di rapportarsi alle mansioni da svolgere può migliorare, portandolo a dare il meglio di se e ad ottenere molti più risultati di quanti non ne otterrebbe da solo.

Se nella vita riesce a far coincidere lavoro e passione, tende ad impegnarsi di più senza però mai tralasciare il bisogno di riposarsi e di trovare momenti piacevoli da vivere tra una cosa e l’altra. Si tratta infatti di un segno che ama coccolarsi e che non sopporta che qualcosa o qualcuno gli impedisca di farlo. Quando ciò avviene, il suo umore si fa improvvisamente cupo portandolo a dare il peggio di se.

Il segno del Cancro e le relazioni

Per ciò che riguarda le relazioni, il segno zodiacale del Cancro è solito cercare di apparire gentile con tutti e questo perché ama essere ammirato ed elogiato. Al contempo, non è disposto a darsi per nessuno in particolare. La prima impressione che se ne avrà potrà quindi cambiare in base al mood in cui era nel momento della conoscenza.

Esigente nelle relazioni, si attende che gli altri lo cerchino di continuo e che gli stiano sempre dietro. Se ciò che non accade inizia a pensare al peggio, diventando suscettibile e permaloso.

Quando sa di essere ben voluto, invece, è in grado di essere dolce come il miele e di mostrare un lato di se del tutto diverso. Lato che, ovviamente, può cambiare da un momento all’altro in base a come viene trattato.

In amicizia sa essere molto presente e certe volte a tratti soffocante. Ottimo confidente, sa anche dare buoni consigli e mostrarsi sempre pronto all’ascolto. A patto, però, che si faccia lo stesso nei suoi confronti. Tende a preferire pochi amici ma buoni che grandi numeri con pochi punti di riferimento. E ciò lo rende piuttosto selettivo.

Sincero quanto basta, si attende di sapere sempre tutto delle persone che considera amiche. E quando ciò non avviene se la prende al punto da arrivare allo scontro o addirittura alla fine del rapporto.

In amore risulta ancor più selettivo ed esigente. Il suo intento è infatti quello di essere il centro del mondo di chi lo ama. Una pretesa per la quale non è disposto a scendere a compromessi. Tanto da preferire star solo che doversi accontentare di qualcuno che ai suoi occhi non è perfetto.

Decisamente convinto sulla fedeltà da entrambe le parti, non è pronto ad accettare nessun tentennamento in tal senso. Al contempo, ha bisogno che il partner gli dedichi tutto il tempo possibile riempiendolo di attenzioni e facendo sempre presente il suo amore.

Stare insieme ad un nativo di questo segno significa doversi dichiarare ogni giorno e ricordare al mondo intero di quanto la sua presenza sia importante. C’è da dire, però, che in cambio è in grado di dare tanto amore e attenzioni che altrove sarebbero davvero difficili da ottenere.

Concludendo, il segno zodiacale del Cancro è un segno lunatico e spesso difficile da comprendere. Cosa che lo rende al contempo difficile e attraente. Se le intenzioni di partenza sono buone e sincere si può però sperare in rapporto in grado di funzionare. E questo indipendentemente dal tipo o dal perché si è instaurato.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.