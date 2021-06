La moglie di Lorenzo Insigne è una ragazza semplice che si dedica completamente alla propria famiglia e che ha deciso di rivoluzionare la propria vita per amore quando era giovanissima.

Si chiama Genoveffa Darone ma nessuna la chiama con il suo vero nome, che è un po’ insolito e fa tanto sorellastra di cenerentola. Il nomignolo con cui tutti, amici e parenti, chiamano la giovane lady Insigne è Jenny.

Sul suo unico profilo social, quello di Instagram, Jenny si descrive esclusivamente come moglie e madre di due bambini e del cucciolo di casa, il cagnolino Cookie.

Di lei si sa pochissimo, dal momento che Lady Insigne si tiene accuratamente lontana dalla luce dei riflettori, anche perché suo marito, clamorosamente geloso, non ne sarebbe affatto contento.

I due gioielli della moglie di Lorenzo Insigne

Jenny Darone e Lorenzo Insigne si sono sposati quando entrambi erano poco più che adolescenti. I due, a quanto pare, avrebbero deciso di convolare a nozze dopo appena 7 mesi di conoscenza.

Da quello che sappiamo abitavano nella profonda provincia napoletana in due paesi vicini, rispettivamente Fratta Maggiore (dove viveva Lorenzo) e Fratta Minore (dove viveva Jenny e dove si è stabilita attualmente l’intera famiglia Insigne). Figli di una stessa mentalità e probabilmente con tanti valori condivisi, Jenny e Lorenzo si sono sposati nel 2012.

Appena un anno dopo è nato Carmine e nel 2015 è nato Christian. Innegabilmente i due bambini sono l’orgoglio di mamma e di papà e di tanto in tanto vanno a guardare il papà giocare allo stadio (con tanto di maglietta personalizzata).

In realtà, da quanto si sa di lei, Jenny Darone non è una grande amante del calcio del resto nemmeno Ilary Blasi lo era prima di cominciare a frequentare Francesco Totti, ma esattamente come Ilary Jenny si è “convertita” a questa passione.

Le similitudini tra Lady Totti e Lady Insigne non finiscono qui: entrambe infatti hanno sposato un calciatore attaccante di una delle più amate squadre del calcio italiano, ognuno dei quali è Capitano e uomo – simbolo della propria squadra. Infine entrambe hanno messo al mondo un bambino di nome Christian.

La grande differenza tra Ilary e Jenny però è che la prima è una delle donne più forti e una delle conduttrici più apprezzate della televisione italiana, in grado di guidare con grande carisma anche i programmi più difficili del nostro palinsesto.

Jenny invece fin dall’inizio del suo matrimonio è sempre rimasta molto in disparte, e anche sui social non si espone mai. Il suo profilo Instagram ha soltanto 22 fotografie in cui Jenny non compare quasi mai da sola e in cui campeggiano invece foto di coppia e foto con i bambini.

Inoltre, non ha mai avuto sbocchi professionali nel campo dello spettacolo anche se avrebbe letteralmente tutte le carte in regola per sfondare: un fisico invidiabile, un sorriso luminoso e lunghissimi capelli.

Qui la vediamo sulla sinistra insieme a un’altra bellissima compagna di un calciatore della nazionale: Jessica Melena.

Anche con Jessica Melena Jenny Darone ha molto in comune: dopo il matrimonio entrambe hanno dedicato tutte se stesse all’accudimento della famiglia senza coltivare molte altre ambizioni personali.

Diverso tempo fa si è avuto il sospetto però che nel caso di Jenny i motivi per cui la ragazza non tentasse di trovare la propria strada nel mondo dello spettacolo non dipendessero dalla sua volontà.

A suscitare molto scalpore su questo argomento fu il celebre scherzo delle Iene a Lorenzo Insigne, che venne preso di mira dal programma proprio a causa della sua famosa gelosia.

Con la messa in onda dello scherzo emerse che Insigne controlla il telefono della moglie e le impedisce di fare determinate cose, arrivando anche a farla dormire sul divano quando è arrabbiato con lei.

Molti telespettatori si indignarono anche per lo schiaffo con cui Insigne, all’apice della gelosia, avrebbe colpito sua moglie. La cosa suscitò anche molta polemica a causa del fatto che successivamente Lorenzo e Jenny comparvero in una fotografia contro la violenza sulle donne. Molti accusarono Insigne di essere un ipocrita e un violento.

Dopo mesi di quelle accuse, Jenny ebbe evidentemente il permesso di utilizzare i propri social e utilizzò le stories di Instagram per fare alcune dichiarazioni a difesa del marito. Lady Insigne affermò che tutto il caso era nato a causa di un montaggio video eseguito ad arte da Le Iene.

“Sinceramente credo che si stia calcando la mano su uno scherzo che a mio parere sarebbe dovuto rimanere tale e invece, con grande dispiacere, mi rendo conto che c’è ancora una piccola parte di persone – mi permetto – poco intelligenti che in quello scherzo hanno visto altro, o meglio, hanno voluto vedere altro. Come in ogni scherzo che si rispetto è stato studiato, montato e marcato su determinati aspetti ad hoc, per far sì che riuscisse. Non sto qui a giustificare mio marito perché sinceramente non ha bisogno di essere difeso. Io e le persone che ci e lo conoscono sappiamo che uomo è, nei miei e nei confronti di chiunque, uomo o donna che sia; ma intervengo oggi dopo mesi che leggo commenti simili solo perché il tema della violenza sulle donne è così tanto delicato e così tanto attuale che non può e non deve essere confuso con uno scherzo che ci ha visti protagonisti qualche tempo fa. PRESUNTUOSAMENTE mi permetto di dire che ad oggi nel percorso di vita non ho ancora conosciuto uomo più rispettoso di mio marito, degno oggi e da sempre di portare ed essere testimone di quella striscia rossa sul suo viso”.

Nome e Cognome: Genoveffa Darone

Data di Nascita: 24 Settembre (anno sconosciuto)

Città di Nascita: Fratta Minore (NA)

Segno Zodiacale: Bilancia

Altezza: circa 170 cm

Instagram: @daronejenny