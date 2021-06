Estate 2021, risparmia sulle vacanze con bonus, offerte, promozioni e contributi vari. Lo Stato e gli operatori commerciali stanno facendo di tutto per aiutare il settore turistico e tu devi assolutamente approfittare!

Tutti pazzi per l’estate! Non vediamo l’ora di rilassarci in riva al mare, prendendo la tintarella e, magari, leggendo un buon libro. Sarà la seconda estate di convivenza con il Covid-19, ma la campagna vaccinale prosegue con buoni risultati e, sicuramente, anche le nostre vacanze saranno più tranquille, seppur all’insegna della prudenza.

Inutile però farsi troppe illusioni: non tutti avranno un adeguato budget di spesa per le vacanze. La pandemia ha generato una grave crisi economica. Si punterà su soggiorni brevi e su un turismo di prossimità, complici anche i divieti ancora in vigore.

Nonostante tutto, però, è proprio questo il momento giusto per fare una vacanza all’insegna del risparmio! Si può approfittare di bonus statali, offerte e incentivi, appositamente studiati per dare uno scossone al comparto turistico. Scopri quali sono le opportunità da cogliere al volo per fare una bella vacanza spendendo poco.

Estate 2021: c’è il bonus vacanze dello Stato (e non solo!)

Ha debuttato nel 2020 e ritorna anche quest’anno: parliamo del bonus vacanze dello Stato! La misura, seppur criticata da più parti, offre un aiuto concreto a viaggiatori e albergatori.

Il bonus può variare dai 150 ai 500 euro (a seconda del nucleo familiare) e va speso esclusivamente in Italia, presso una delle strutture aderenti. Per richiederlo, è necessario dimostrare di avere un ISEE inferiore ai 40mila euro. La procedura può essere espletata dall’app IO, che è l’applicazione dei servizi pubblici.

Per risparmiare, puoi approfittare anche di voli aerei a prezzi davvero stracciati! Dopo mesi di stop forzato, le compagnie fanno a gara a proporre le migliori offerte. Il caso di Ryanair è davvero emblematico: da giugno ad ottobre ha messo in vendita stock di voli a partire da 7,99 euro!

Sappiamo tutti che l’emergenza sanitaria non è finita. Le nazioni fanno ancora sforzi enormi per contenere i contagi. Molte persone non prenotano le vacanze per paura di divieti e restrizioni che potrebbero scattare da un momento all’altro. Un timore più che legittimo! Ma molte compagnie aeree hanno disposto il cambio data gratuito per tutti i voli fino almeno alla metà di ottobre 2021.

Di solito il servizio di cambio data è a pagamento. Ma la decisione delle compagnie di renderlo gratuito, in questo periodo di grave crisi economica, punta a tranquillizzare il più possibile i viaggiatori. Anche Booking sta promuovendo la stessa politica: per i soggiorni prenotati è prevista la cancellazione gratuita in caso di nuove restrizioni.

Un messaggio di rassicurazione arriva anche dalle compagnie di navigazione. La Tirrenia, lo scorso 16 giugno, ha comunicato alla clientela in partenza dalla Sardegna “che per l’imbarco sarà sufficiente prenotarsi con il biglietto e il documento d’identità”. La società ha spiegato che “le ordinanze non sono state prorogate e, pertanto, non è più necessario sottoporsi al tampone, aver effettuato il vaccino e registrarsi nella piattaforma della Regione”.

L’annuncio della Tirrenia, pubblicato sulla pagina Facebook, fa sperare in un progressivo processo di semplificazione delle regole per viaggiare. Intanto, è attesa per l’entrata in vigore, il 1 luglio 2021, del green pass europeo, con validità di dodici mesi.