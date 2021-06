Scopri se il tuo modo di essere testarda è positivo o negativo e come comportarti per vivere al meglio.

Ci sono delle caratteristiche personali che nella vita possono fare la differenza portando ad avere maggiori successi o rallentamenti e sconfitte riguardo ai propri progetti. Tra le tante, una molto importante è la testardaggine. Una caratteristica che per molti è una qualità e per tanti altri un difetto e che in base al modo in cui viene messa in campo può effettivamente fare la differenza.

Oggi, quindi, dopo aver visto che tipo di approccio hanno i vari segni zodiacali nei confronti dei social, scopriremo quali sono testardi e se il loro modo di esserlo è costruttivo o positivo. Il tutto prendendo ovviamente in considerazione l’influenza che le stelle hanno su ogni singolo segno.

Che tipo di testardaggine hai? Scopri come la pensano le stelle

Ariete – Quella testarda fino ad essere distruttiva

Tu sei probabilmente tra i segni più testardi dello zodiaco. E questa è una caratteristica che chiunque abbia avuto a che fare con te almeno una volta nella vita è pronto a riconoscerti. Il vero problema è il modo in cui spesso metti in atto questo tuo modo di essere. Perché se in determinati contesti può risultare positivo, in altri finisce con il diventare l’opposto. E purtroppo, tu tendi a cadere molto spesso in questa sorta di trappola che ti crei da sola.

Essere testarda va bene e in piccole dosi ti aiuta a trovare sempre la motivazione giusta per andare avanti. Dovresti però continuare a chiederti il perché scegli di insistere su determinate cose e fermarti quando ti rendi conto di non avere una vera risposta. In quei casi, infatti, molto probabilmente sei solo in una sfida con te stessa. Cosa che alla lunga diventa sempre negativa e, appunto, distruttiva.

Toro – Quella testarda in modo costruttivo

Di te si può dire tutto ma non che tu sia una persona pronta a lanciarsi in vere e proprie guerre per il solo gusto di vincerle. La vita ti piace godertela e trascorrerla nel modo più rilassato possibile. E se non fosse per l’impegno che sai mettere in ciò che ti interessa davvero, si potrebbe dire che tu non sia affatto una persona testarda. Dopotutto, le situazioni in cui ti trovi a mollare qualcosa solo perché non sufficientemente interessante per i tuoi gusti sono davvero tante.

A riscattarti c’è la tua capacità di metterti in gioco seriamente quando ti senti coinvolta. Situazione in cui sai anche diventare testarda. Il tuo modo di esserlo è però decisamente costruttivo. Diventi infatti più concentrata e attenta ad ogni particolare e riesci sempre a trarre il meglio dalla situazione che vivi. Inoltre sai quando fermarti e ciò ti aiuta a non arrivare mai all’esasperazione.

Gemelli – Quella testarda a giorni alterni

Il tuo modo di essere testarda ti rispecchia alla grande e ti porta ad una certa incostanza di forza. Questo è un aspetto che può essere sia positivo che negativo. Se alle volte, ti spinge infatti ad arrenderti prima del tempo, in altri casi ti aiuta a non perdere il sonno dietro a situazioni che non hanno una vera soluzione possibile.

Un alternarsi di modalità che ti spinge per assurdo verso un equilibrio di fondo che pur apparendo senza un filo logico ti consente di trovare una tua serenità di fondo. Quindi, si, forse agli occhi degli altri il tuo modo di impuntarti sulle cose sarà diverso a seconda della modalità in cui ti hanno vista ma il tuo star bene ti ripagherà sempre e comunque.

Cancro – Quella testarda fino ad essere distruttiva

Per te essere testarda è più una presa di posizione che un vero e proprio modo di essere. E ciò ti pota a dare il peggio di se in diverse occasioni. La verità è che fai fatica a capire fin dove è giusto spingersi e quando è preferibile fermarsi. E ciò, unito al tuo essere straordinariamente orgogliosa, ti spinge a commettere più passi falsi di quanti non vorresti.

Passi dai quali, ovviamente, fai fatica a tornare indietro essendo poco incline ad ammettere gli errori. Un buon modo per rimediare al problema potrebbe essere quello di impegnarti a ragionare con calma sulle cose prima di decidere di farne una tua guerra personale. In questo modo eviteresti situazioni imbarazzanti o attriti con persone che ami e che pur non volendo ferire rischi così di perdere.

Leone – Quella testarda in modo quasi sempre positivo

Nella maggior parte dei casi, la tua testardaggine si sposa con una gran voglia di fare e di ottenere risultati importanti sia in campo lavorativo che nella sfera personale. Quando ti impunti su qualcosa, quindi, è quasi sempre per una ragione importante. E ciò ti porta ad avere un approccio abbastanza costruttivo alla cosa.

Ogni tanto, però, anche tu finisci con il perdere il controllo e quando ciò si verifica finisci con il rischiare di rovinare quanto raggiunto o di diventare intrattabile per situazioni che in verità non meriterebbero tanto logorio interiore. Imparare a considerare di volta in volta come ti senti e valutare di fermarti quando il tuo mood non è propriamente positivo è quindi l’unica via per agire in modo corretto. Modo che ti consentirà, tra le altre cose, di non disperdere le tue preziose energie.

Vergine – Quella testarda con il rischio di diventare distruttiva

Nel tuo caso è davvero difficile capire la lieve linea di confine che separa il tuo essere testarda in modo positivo dall’esserlo in modo negativo. Ti trovi infatti quasi sempre nella situazione di prendere decisioni che hai elaborato per tanto tempo. E ciò ti spinge ad insistere solo quando sei certa di poter raggiungere i risultati che ti sei prefissa. Ogni tanto, però, ci sono altre forze in gioco che ti spingono ad agire.

E quando ciò avviene finisci con il diventare una persona intrattabile e con una capacità di analisi più ridotta del solito. Imparare ad ascoltare la pancia e fermarti quando senti di avere pensieri negativi riguardo a quello che fai, potrebbe essere un buon punto di partenza per trovare un tuo personalissimo modo di riconoscere quella famosa linea di confine.

