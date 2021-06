Un test d’intelligenza, lo sappiamo bene, è fatto principalmente per mettere alla prova la tua capacità: insomma, è quasi sempre difficile! Saprai risolvere quello che ti proponiamo oggi?

Questo test potrebbe metterti in difficoltà e farci capire veramente che tipo di osservatore “sociale” sei.

Non ci sono trucchetti o indovinelli da risolvere: devi solo guardare attentamente quello che vedi in foto.

Credi di potercela fare?

Bene, allora procediamo subito: sei un vero “investigatore” oppure ti sfuggirà il dettaglio più importante?

Test d’intelligenza: scopri quale fra le tre donne è la moglie del motociclista

Guarda attentamente il disegno qui sopra: quale tra le tre donne rappresentate nel disegno è la moglie del motociclista?

La domanda del nostro test d’intelligenza di oggi non potrebbe essere più semplice eppure possiamo assicurati che in pochi sono in grado di dare la risposta giusta.

Ovviamente, e te lo diciamo per trasparenza, possiamo assicurarti che una delle tre è la moglie del motociclista e che per dare la risposta giusta non devi far altro che guardare bene l’immagine.

Tutti gli indizi, infatti, sono proprio di fronte a te!

Questo test è strutturato per mettere alla prova le tue capacità di “lettura” sociale basandoti semplicemente sulle apparenze.

Le donne che trovi nell’immagine sono diverse tra loro e “indossano” i propri interessi ed il proprio carattere nel loro abbigliamento e con i loro accessori.

Guardando attentamente com’è vestito o che tipo di capelli ha il motociclista o quali sono i suoi accessori, dovresti essere assolutamente in grado di trovare il suo “tipo“!

Per conoscere la risposta del nostro test dovrai cliccare sul pulsante qui sotto: prima di farlo, però, ti consigliamo di guardare attentamente l’immagine: sei sicuro di aver fatto la scelta giusta?

Se pensi di averci ragionato abbastanza, allora bando agli indugi: clicca sul pulsante e scopri la risposta giusta!