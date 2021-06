Test: in fondo al mar si è nascosto un pesce, riesci a trovarlo?

Solo 1 persona su 5 riesce a vincere la sfida del mare. Ti reputi un acuto osservare? Riuscirai a trovare il pesce nascosto?

Oggi ti proponiamo un test immagine virale che sta sfidando gli utenti dei social di tutto il mondo. La sfida consiste nel trovare un pesce nascosto in fondo al mare. Sembra un impresa semplicissima ma è molto più complicato di quanto pensi.

Test del mare: riesci a trovare il pesce nascosto?

Se vuoi vincere la sfida del mare ti anticipiamo che avrai bisogno di restare concentrato sull’immagine e di focalizzare ogni dettaglio. Test come questi nascono con l’obiettivo di rendere il ritrovamento dell’intruso il più difficile possibile e a tal fine vengono sapientemente impiegati forme, colori, luci e ombre in modo da mimetizzare il più possibile il soggetto della ricerca. Tutto ciò serve a divertirti ma non solo a questo. In realtà questi test servono a potenziare le tue capacità cognitive e a mantenere allenato il tuo cervello.

Il tuo cervello è metaforicamente parlando un muscolo, più lo stimolerai, più sarà in forma.

A questo punto non ti resta che osservare l’immagine e individuare il pesce nascosto. Quell’ 1 su 5 che riesce a ritrovare il pesce potresti essere proprio tu.

LEGGI ANCHE—> Test: perché la donna si volta indietro? Se lo capisci in 30 secondi sei geniale

Come vedi ti abbiamo mandato a dare una sbirciatina in fondo al mare. Su questo fondale marino variopinto ci sono moltissimi animali. Tu dovrai trovare il pesce nascosto in 30 secondi.

Soluzione del test

Sei riuscito a trovare il pesce nascosto? Se sei arrivato a leggere questo punto probabilmente la risposta è no. Se non sei riuscito a trovare il pesce dopo 30 secondi ti forniamo un bonus. Ecco un indizio e altri 20 secondi per te. Sei ancora in gara, non perdere la concentrazione.

L’indizio è questo: focalizzati sul lato desto di questa opera d’arte.

Ora sei riuscito a trovare il pesce?

Ti forniamo noi la soluzione in questa immagine:

Come vedi il pesce si era nascosto tra due rocce in fondo al mare. Ciò che reso questo test virale è il suo essere contemporaneamente complicato e semplice. Questa sua caratteristica ha fatto impazzire migliaia di utenti.

Ti sei divertito a fare il test? Sicuramente è stato un ottimo modo per spezzare la routine e la giornata e divertirti. Abbiamo selezionato per te tantissimi altri test sul nostro sito, ne trovi per tutti i gusti cliccando semplicemente QUI.