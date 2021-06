Oggi ti chiediamo di aguzzare la vista e darci una risposta veramente molto semplice grazie al nostro test di logica: quanta acqua arriverà al villaggio?

Il nostro test d’intelligenza di oggi vuole farti fare dei calcoli matematici… o quasi, dai!

Fortunatamente la scuola è finita (o, magari, non ci vai più da qualche anno) e quindi non ti chiederemo di sottoporti ad un vero e proprio esame.

Devi solo guardare l’immagine rappresentata e cercare di darci la risposta giusta: hai il 50% di possibilità di sbagliare ma anche la stessa probabilità di riuscirci!

Saprai risolvere il nostro test di oggi? Scopriamolo subito!

Test di logica: sai dire quale tra le due donne porterà meno acqua al villaggio?

Guarda bene l’immagine rappresentata qui sopra.

Vi sono disegnate due donne che stanno portando sulle spalle dei secchi per l’acqua: entrambe usano uno strumento per trasportare due secchi alla volta e ti possiamo assicurare che entrambe li hanno appena riempiti.

Non ci sono trucchi e neanche possibilità che le due non abbiano fatto il pieno dei secchi: te lo assicuriamo noi!

Quello che dovrai capire, semplicemente guardando questa immagine, è quale tra le due porterà meno acqua al villaggio.

Le due hanno appena preso l’acqua, quindi hanno davanti a loro almeno mezz’ora di cammino per tornare indietro nel villaggio.

Puoi prenderti il tempo che preferisci per decidere ed anche guardare l’immagine a lungo: la soluzione è proprio sotto i tuoi occhi ed ai tutti gli elementi per risolvere il quesito!

Per risolvere questo test, infatti, non hai bisogno di altro se non di un poco di acutezza mentale.

Certo, noi qualche indizio te lo abbiamo dato ma non possiamo “sbottonarci” più di così.

Per scoprire la soluzione, poi, dovrai semplicemente cliccare sul pulsante qui sopra.

Pensi di aver capito quale delle due porterà meno acqua al villaggio? Bene, allora proviamo a scoprire subito la soluzione!

Prima di farti cliccare sul pulsante, però, vogliamo darti un’ultima raccomandazione: no, le donne non vanno in due villaggi diversi!

(Sappiamo che ci hai pensato).