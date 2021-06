Il test degli animali permette di mettere in evidenza differenze delle quali spesso non ci rendiamo conto: quali caratteristiche ha il nostro vero io? E quali ha il nostro “io esteriore”?

La psicologia ci insegna che, quando la nostra vera personalità entra in relazione con il mondo esterno e con le altre persone si altera e si adatta al contesto in cui ci troviamo a vivere, lavorare o semplicemente interagire con gli altri.

Questo significa, per esempio, che sul lavoro assumiamo atteggiamenti più riservati e professionali, mentre nella vita privata potremmo essere esuberanti, divertenti e confusionari.

Quando però abbiamo a che fare molto a lungo con un determinato contesto e con determinate persone le alterazioni della nostra vera personalità diventano permanenti. Significa che ci abituiamo così tanto ad assumere determinati atteggiamenti che diventano quasi parte di noi.

Costituiscono il nostro vero carattere? Beh, certo, ma non del tutto. Questo test utilizzerà gli animali per metterci in connessione con il nostro vero io ed esaminare le differenze che intercorrono tra la nostra personalità, considerata in assoluto, e la personalità che decidiamo di “fingere” quando ci troviamo a interagire con altre persone o in contesti diversi da quelli in cui ci sentiamo accettati.

Test degli animali: la personalità che cambia

Per eseguire questo test sarà necessario eseguire tre scelte nella maniera più istintiva possibile.

Il consiglio è quindi quello di pensare il meno possibile a ogni risposta, anche considerando che nei test di personalità, differentemente dai test di logica, non ci sono risposte sbagliate.

Infine, dal momento che bisognerà scegliere tre animali bisogna tener presente che si può scegliere lo stesso animale due volte senza problemi.

A questo punto, tra gli animali rappresentati nell’immagine è necessario scegliere:

Il tuo animale preferito L’animale che vorresti come animale domestico Un secondo animale preferito (domestico o selvatico)

A questo punto non rimane che scoprire cosa indicano le tre scelte?

Il primo animale indica chi sei veramente.

Il secondo animale descrive come ti vedono le altre persone.

Il terzo animale descrive come tu vedi te stesso

Soluzioni

Dopo aver dato le tue risposte dovrai leggere le caratteristiche di ogni animale per scoprire le caratteristiche che descrivono le varie versioni di te.

Gatto

Sei una persona indipendente, consapevole del fascino che può esercitare sugli altri. Sei un libero pensatore: significa che hai le tue idee e, se per caso le tue idee non sono uguali a quelle degli altri non è un problema, di certo non cambierai modo di pensare.

Questa grande sicurezza in te stesso e nelle tue capacità critiche fa di te un ottimo leader. Sei in grado di trascinare le persone, affascinarle, formare una squadra e guidarla dove vuoi tu.

Sei una persona estremamente esigente e vuoi soltanto il meglio, non solo da te stesso ma anche dagli altri. Tendi però a trarre vantaggio dalle situazioni, quindi potresti essere un po’ approfittatore.

Papera

Sei una persona allegra e rumorosa, potresti essere considerato spesso l’anima della festa. Ti piace divertire e divertirti ma questo non significa che tu sia una persona superficiale.

Al contrario hai valori familiari molto forti e sei disposto a batterti con tutte le tue forze per riuscire a proteggere ciò che ritieni più caro.

La fatica non ti spaventa: sai lavorare duro senza lamentarti e sei in grado di farti carico di grandi impegni riuscendo a portarli a termine.

Tigre

Come la tigre sei una persona dal carattere forte e molto autoritario. Sei in grado di incutere timore e reverenza negli altri semplicemente mostrando quello che sei in grado di fare.

Sei anche una persona piuttosto solitaria, che non gradisce la compagnia di chi ritiene stupido o poco interessante. Per questo motivo, e soprattutto per il fatto che non ami confidarti con gli altri, puoi risultare molto enigmatico e imprevedibile: dato che ti conoscono molto poco, a volte le persone non sanno mai cosa aspettarsi da te.

Elefante

Estremamente pacifico e altrettanto testardo, sei una persona con il quale è meglio non avere discussioni. Sei infatti molto sicuro di te e hai una grande stima delle tue capacità intellettuali, quindi è davvero molto difficile farti cambiare idea.

Se credi fortemente in qualcosa vai avanti fino a che non la ottieni: oltre a essere perseverante sei anche molto protettivo nei confronti delle persone che stimi e che potrebbero aver bisogno del tuo aiuto.

Maiale

Sei una persona estremamente piacevole da frequentare. Sei generoso e amichevole con tutti, a volte fin troppo. Dato che la tua ingenuità si manifesta molto spesso, infatti, a volte ti esponi al rischio di essere manipolato.

Con gli amici e le persone che si sono dimostrate generose nei tuoi confronti sei molto onesto: è noto che si può sempre contare su di te.

Coniglio

Il tuo cervello è sempre in movimento: anche se sei impegnato in qualcosa certamente stai già progettando come realizzare molti altri progetti.

Nonostante le tue moltissime abilità pratiche e intellettuali rimani una persona molto modesta che non ama affatto mettersi in mostra.

Il motivo per cui non ami stare sotto i riflettori è che essere al centro dell’attenzione ti causa ansia. Per questo motivo a volte sei una persona piuttosto solitaria o che ama frequentare solo piccoli gruppi di persone fidate.

Cane

Sei una persona leale, che fa letteralmente di tutto per mantenere la parola data. Sei estremamente amichevole, non ami stare al centro dell’attenzione perché sei anche molto modesto e per niente presuntuoso.

Questa tua caratteristica gentilezza può però trasformarsi in un problema nel momento in cui entri in contatto con persone che vogliono approfittarsi della tua buona fede, perché utilizzando le giuste strategie (che cambiano da persona a persona) ti si può facilmente convincere a fare qualsiasi cosa.

Rana

Sei una persona molto riservata e schiva, che non ama uscire dalla tua comfort zone. Sei anche molto affidabile e in grado di apprezzare le piccole cose. Esattamente come la rana sei in grado di compiere “grandi balzi”: se ti entusiasmi davvero per qualcosa finisci per mettere tutto te stesso per raggiungere un obiettivo e, anche se all’inizio sembrava distante e troppo difficile da raggiungere, alla fine riesci a ottenere quello che ti eri proposto.

Puoi essere piuttosto petulante: significa che sei disposto a insistere e insistere fino a sfinire la persona che hai davanti pur di convincerla che la tua idea è la migliore.

Orso

Sei una persona profonda, dalla grande sensibilità e fantasia. Spesso vieni etichettato come un sognatore un po’ illuso ma tendi a non dare importanza a queste voci.

Hai un carattere molto tranquillo, silenzioso e spesso sei protettivo nei confronti delle persone che ami. Una pessima idea? Farti arrabbiare: quando ti prendono i cinque minuti puoi trasformarti in una furia.

Leggi Anche => Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.