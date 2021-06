Vuoi capire se tu ed il tuo partner siete davvero compatibili? Non preoccuparti, per fortuna abbiamo proprio quello che fa al caso tuo.

Quante volte hai guardato il tuo compagno e ti sei chiesta: “Ehi, ma sarà proprio lui quello giusto per me?“.

No, dai, non fare finta di niente: è successo a tutte (e tutti) e noi non lo diremo a nessuno.

Come potremmo? Siamo solo un articolo su un sito web!

Quello che possiamo fare, però, è aiutarti a capire veramente quanto siete compatibili grazie a questa semplice lista di domande.

Che ne dici: facciamo un tentativo?

Siete davvero compatibili? Scopriamolo subito con le domande per la coppia

A volte anche un partner di lunga data può fare qualcosa che ci stupisce completamente, lasciandoci veramente a bocca aperta.

Succede alle coppie più affiatate che si trovano, poi, dalla sera alla mattina a dover fare i conti con uno “sconosciuto“.

Succede a chi si è incontrato da poco ed ha visto scoccare “la scintilla” ma dopo qualche mese non sa veramente più che cosa fare.

Insomma, non importa che vi conosciate da un minuto o da cento anni: avere a che fare con un’altra persona, per forza di cose, può veramente risultare destabilizzante.

Quante volte ti è successo di rimanere sdraiata a guardare il soffitto invece di dormire (partner “russante” a fianco o meno), chiedendoti se tra di voi andasse tutto bene?

Se, come a tutti, è successo anche a te qualche volta, allora non preoccuparti: avere paura di non essere compatibili con il partner, soprattutto prima di prendere qualche decisione “importante” è perfettamente normale!

Come fare, però, a capire se siete davvero compatibili?

Ma è semplicissimo (o quasi).

Abbiamo cinque domande che possono veramente fare la differenza e rendere il vostro rapporto e l’idea che hai del tuo partner molto più chiara.

Che ne dici: ne leggiamo qualcuna e poi proviamo a farle all’altro?

Ecco quali sono!

Le domande da fare ad un ragazzo (od ad una ragazza) per capire quanto siete compatibili

Ecco la lista delle cinque domande che devi fare al tuo compagno per capire se siete davvero compatibili.

Le abbiamo dedotte da una vasta gamma proposta anche da Grazia: insomma, questa è la selezione riveduta e personalizzata!

quale personaggio famoso o fenomeno sociale ti lascia completamente indifferente? Sappiamo che può sembrare una domanda sciocca eppure fidatevi di chi vi scrive: se odiate gli influencer (soprattutto quelli nostrani ), non vorreste mai svegliarvi un giorno scoprendo che il vostro partner li idolatra !

Lo stesso vale per politici, cantanti, balletti di TikTok o dipendenza da Reels di Instagram o squadra di calcio del cuore.

Vi sembrerà una scemenza ma è meglio sapere prima (od ad un certo punto) con chi avrete a che fare anche sotto questo punto di vista .

Può diventare molto sgradevole sapere di avere un compagno che stima persone che voi reputate al minimo indifferenti ed al massimo dannose o nocive !

qual è un momento imbarazzante che ti tiene sveglio la notte? Magari si tratta di quella volta che ha rovesciato un bicchiere di vino su un divano bianco oppure di una cosa detta o fatta ad una ex fidanzata .

Non ci crederai ma è importante conoscere anche gli aspetti " peggiori " o che il tuo partner considera tali della sua vita.

Ti aiutano a capirlo meglio, ad evitare nuove situazioni "pessime" ed anche a capire cosa, davvero, il tuo partner considera non accettabile !

Non ci crederai ma è importante conoscere anche gli aspetti “ peggiori ” o che il tuo partner considera tali della sua vita.

Ti aiutano a capirlo meglio, ad evitare nuove situazioni “pessime” ed anche a capire cosa, davvero, il tuo partner considera non accettabile !

qual è la bugia peggiore che tu abbia mai detto a qualcuno? Dai, sinceramente: dobbiamo davvero spiegarti perché questa domanda è importante e come la sua risposta ti aiuterà a capire se siete davvero compatibili?

lavoro o piacere? Molte persone faticano a staccarsi dal lavoro e finiscono per fare orari assurdi nel tentativo di raggiungere il successo.

Altre, invece, non si preoccupano minimamente del futuro , vivendo una vita “alla giornata” dedicata solo al piacere.

Insomma, meglio capire dove vi trovate ( entrambi ) e come pensate di andare avanti insieme!

lavoro o piacere? Molte persone faticano a staccarsi dal lavoro e finiscono per fare orari assurdi nel tentativo di raggiungere il successo.

Altre, invece, non si preoccupano minimamente del futuro , vivendo una vita "alla giornata" dedicata solo al piacere.

Insomma, meglio capire dove vi trovate ( entrambi ) e come pensate di andare avanti insieme!

come ti descriverebbero i tuoi amici? Anche questa è una domanda decisamente importante. Capire che cosa pensano gli altri del tuo partner può aiutarti a capire anche come si comporta "davvero" al di fuori del vostro rapporto. OMG, forse questa domanda è meglio farla direttamente ai suoi amici?

Ora, dopo averti fatto leggere le domande vogliamo darti un consiglio. Non solo non è detto che queste domande possano fare veramente la differenza (quello che conta è il grado di sincerità con cui il partner risponde) ma non è neanche detto che siano quelle giuste per voi!

Certo, sono domande pensate appositamente per capire la vostra compatibilità rispetto al vostro rapporto, alla vita ed ai temi che potrebbero proporsi (prima o poi) nella vostra vita futura, ma nessuno meglio di voi può sapere quali sono le domande “giuste“.

Inoltre, poi, puoi decidere di essere sincera e chiedere al tuo compagno di rispondere a tutte le domande “insieme” oppure porgliele quando meno se l’aspetta.

Insomma, hai capito: sappiamo bene che ogni coppia è unica e particolare. Solo voi potete sapere come e quanto siete davvero compatibili: queste domande, però, vi possono dare una mano!