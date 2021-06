Rendi le tue insalate più golose con un cibo poco calorico e che ti aiuterà a perdere peso

C’è un ingrediente speciale che,inserito nell’insalata la rende più gustosa e al contempo perfetta per affrontare la dieta. Si tratta del cetriolo ed oggi ti spiegheremo perché è così indicato a chi è a dieta.

Quando si segue una dieta, una delle preoccupazioni più grandi riguarda il quantitativo di calorie che si assumono ogni giorno. Come tutti sappiamo (o dovremmo sapere), per dimagrire è necessario assumere meno calorie di quante se ne consumano giornalmente. E ciò è praticabile con l’unione tra la giusta alimentazione e una moderata attività sportiva.

Al fine di ottenere dei risultati vantaggiosi, però, anche la scelta di ciò che si mangia fa la differenza, sopratutto se si tratta di alimenti che oltre ad essere gustosi vantano anche poche calorie e proprietà dimagranti. Uno tra questi è senza dubbio il cetriolo, alimento perfetto per rendere le insalate più fresche e saporite. Scopriamo insieme perché fa così bene e come gustarlo al meglio.

Il cetriolo è un potente alleato per chi è a dieta: scopri il perché

Ci sono alimenti che vengono chiamati a calorie negative perché quando vengono mangiati spingono a consumarne più di quante ne danno. Uno tra questi è il nostro amico cetriolo. Un ortaggio croccante, fresco, che aiuta a placare velocemente il senso di fame e che, tra le altre cose, consente di mantenere il peso forma e perdere peso senza alcuna fatica.

Basta infatti inserirlo nella propria alimentazione di tutti i giorni per iniziare a godere dei suoi tanti benefici. Tra questi i più importanti sono:

Ha pochissime calorie

Aiuta a smaltire i liquidi in eccesso

Svolge un effetto detox sull’organismo

Placa velocemente il senso di fame

Dona idratazione

È ricco di vitamine che supportano l’organismo

Un alimento che salvo allergie conclamate vale quindi la pena di sperimentare in modi sempre diversi. E uno tra i tanti è quello di inserirlo nelle insalate. Al loro interno, infatti, il cetriolo riveste la parte croccante, donando più gusto all’insalata che al contempo risulterà più completa in sali e vitamine e ovviamente rinfrescante e altamente saziante.

Che si tratti di un’insalata d’accompagnamento o di una nata come piatto unico, il cetriolo non dovrebbe mai mancare. Con pochissime calorie offrirà infatti modo di godere a pieno di un pasto appagante, allegro, colorato e ricco di gusto. Fresco quanto basta per non appesantire ed in grado di saziare velocemente sia per l’effetto dato dalla masticazione che per le proprietà già elencate che fanno di questo ortaggio un vero amico per chi è a dieta.