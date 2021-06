L’abito giallo di Diletta Leotta ha conquistato le appassionate di moda: l’outfit di Diletta si copia in un attimo ed è sempre perfetto. Il costo? Molto meno di quanto pensi!

Che piaccia o no il suo stile di conduzione una cosa non si può negare: Diletta Leotta è diventata un’icona di stile. Sempre miracolosamente in bilico tra il raffinato e l’osé, tra il castigato e il super sexy, il look di Diletta è studiato nei minimi dettagli ma, in genere, è estremamente semplice.

Diletta infatti non ama indossare molti gioielli o molti abiti fantasia, non ama portare look molto carichi e di certo preferisce look eleganti ma piuttosto casual nella loro semplicità: per questo motivo il suo stile è un esempio per tutte le donne che amano la moda e vivono nel mondo, che oltre ad aver bisogno di stile hanno un gran bisogno di look pratici.

L’abito giallo di Diletta Leotta: un doppiopetto super estivo

D’estate gli abiti interi sono la soluzione ideale per “risolvere” rapidamente tutti i problemi di look. Sono freschi, colorati, pratici da indossare e bastano da soli a creare un outfit vincente senza aver bisogno di molto altro.

Un esempio perfetto di questo principio lo ha mostrato Diletta Leotta quando ha indossato un abito giallo intenso corredato da bottoni rotondi a doppiopetto.

Essendo un abito prettamente estivo si trattava di uno smanicato che presentava sugli orli intorno alle braccia e lungo i bordi del grande colletto militare una fila di piccole borchie metalliche.

Troppo aggressivo? Forse, ma Diletta adora mostrare un’immagine dolce, raffinata e decisa allo stesso tempo.

Il modello a doppiopetto è ideale per le donne dal fisico a clessidra, poiché riesce a sottolineare le dimensioni piccolissime del punto vita e allo stesso tempo i fianchi e il seno generoso.

Da esempio perfetto di donna dal fisico a clessidra, Diletta utilizza moltissimo il doppiopetto e in linea generale lo stile militare, spesso reso molto femminile da profonde scollature o dettagli ben studiati.

Dal momento che ama particolarmente mettere in risalto il punto vita, Diletta ha optato per un abito doppiopetto con cintura, che guida l’attenzione dell’osservatore anche sui fianchi.

Questo schema (doppiopetto + cintura + abito con tasche) è da sconsigliare a chi ha un fisico a mela o a pera.

Chi ha un fisico a mela, infatti, ha un punto vita piuttosto ampio dal quale si tende generalmente a distogliere l’attenzione.

Leggi Anche => Abiti cerimonia per il fisico a mela: ecco come sceglierli e su quali modelli puntare

Anche le donne con il fisico a pera dovrebbero stare alla larga da questo tipo di abito che, stringendo sul punto vita e mettendo in evidenza i fianchi, finisce per mostrare proprio quello che le donne con questa fisicità preferiscono nascondere.

Chi invece ha un fisico a rettangolo o a triangolo rovesciato potrà invece tranquillamente optare per gli abiti a doppiopetto, che riusciranno a dare alla fisicità quel movimento e quelle curve di cui c’è un po’ bisogno.

Infine, per chi farebbe volentieri a meno delle borchie che tanto piacciono a Diletta Leotta, c’è la possibilità di puntare su un modello senza questo dettaglio, ma che riprende in maniera abbastanza fedele quello indossato dalla conduttrice non troppi giorni fa.

L’abito doppiopetto come quello di Diletta Leotta è acquistabile sul sito ufficiale di DW Store ed è disponibile in tre diversi colori: giallo girasole, blu elettrico e un bianco classico ed elegante.

Le scarpe perfette per questo tipo di outfit sono certamente i sandali con un tacco vertiginoso o naturalmente le décolleté.

Il colore? Va benissimo rischiare un abbinamento che potrebbe sembrare azzardato: del resto se non ci facciamo conquistare dagli abbinamenti pericolosi in estate quando dovremmo farlo?! Un consiglio: il viola è il colore complementare del giallo, quindi si abbina meravigliosamente all’abito giallo doppiopetto come quello di Diletta!