Test rompicapo: quante ragazze ci sono in questa immagine? Vediamo se indovini

Quante ragazze ci sono secondo te in questa immagine? La tua risposta rileva se sei bravo ad osservare.

Hai bisogno di rilassarti e staccare la spina per un attimo? Sei capitato nel posto giusto. I test come questo che ti chiedono di analizzare una immagine per trovare un intruso, una parola, una illusione eccetera e sono ottimi esercizi per evadere mentalmente e contemporaneamente allenare i tuoi neuroni.

Sapevi che il tuo cervello ha bisogno di essere stimolato per funzionare meglio? Più lo allenerai più lui si svilupperà, per questo il cervello viene metaforicamente definito muscolo. Sei pronto per una nuova sfida?

Test: dimmi quante ragazze ci sono nella foto e ti dirò se sei un acuto osservatore

Come il corpo, anche il cervello resta in forma se lo tieni allenato. Per questo ogni giorno ti proponiamo un test immagine per garantirti la tua quotidiana sessione di brain training. Il test di oggi ti sottopone all’analisi di una illusione ottica. Dovrai concentrarti attentamente per capire quante sono le ragazze nell’immagine.

Ricorda che la domanda è: “quante ragazze ci sono in questa immagine?” non “quante ragazze vedi in questa immagine?”

LEGGI ANCHE—> Test: vedi un pavone o un libro? Scopri cosa devi modificare nella tua vita subito

Questo test è apparso per la prima volta sui su Instagram ad opera di una pubblicazione di una fotografa svizzera di nome Tiziana Vergari. Il test è stato più volte condiviso fino a diventare virale.

L’esperta di immagini ha caricato una foto, nell’ambito di un progetto Hashtag “#WHPidentity”, che aveva l’obiettivo di valorizzare il concetto di individualità.

Dopo che la donna ha pubblicato l’immagine molti utenti le hanno chiesto quante fossero le ragazze nella foto e questa domanda ha generato più di 15.000 “mi piace” su Instagram.

Gli utenti curiosi hanno trovato difficile capire il numero delle ragazze nell’immagine.

Secondo te quante ragazze sono davanti allo specchio? Due? Tre? Quattro? o tredici?

Soluzione del test

Dopo essersi accorta che la maggior parte degli utenti aveva avuto difficoltà a fornire la risposta esatta, la fotografa ha svelato l’arcano fornendo la soluzione. Tiziana ha rivelato che le ragazze nella foto sono solo 2.

Lo avevi capito? In questo caso ti facciamo i nostri complimenti.