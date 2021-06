Vogliamo provare insieme il test migliore per determinare la tua personalità? Hai bisogno solo di carta e penna per il “test casa albero persona”.

Il test di oggi sarà decisamente particolare e un poco fuori dagli schemi. No, non iniziare subito a preoccuparti!

Quello che intendiamo è che, invece di farti vedere un’immagine sullo schermo e chiederti di individuare qualcosa nel disegno, oggi vogliamo farti diventare un artista!

Hai bisogno di carta e penna oppure anche solo di poter disegnare da qualche parte: magari il tuo computer o il tuo cellulare hanno qualche programma che puoi usare!

Il test che stiamo per sottoporti è molto famoso e serve a determinare al meglio la tua personalità: vale la pena impegnarsi un poco!

Test Casa, Albero, Persona: scopriamo una volta per tutte la tua personalità

Hai tutto quello che ti serve per iniziare a disegnare?

(Perdonateci se, in questo preciso momento, non possiamo far altro che sentirci come dei veri e propri Giovanni Muciaccia di Art Attack).

Bene, se hai tutto sotto mano procediamo con il nostro test “casa, albero, persona” (anche conosciuto come test HTP: house, tree, person).

Ovviamente, per realizzarlo al meglio, dovremmo essere nella stanza con voi per seguirvi attentamente, passo dopo passo.

Oggi, quindi, ci limiteremo a fare una prima prova del test HTP in modo da vedere se e quanto funziona su di voi!

Quello che devi fare, quindi, è disegnare sul tuo foglio questi tre elementi: non preoccuparti né di come vengono (se sei bravo a disegnare o meno non importa) e neanche di quanto tempo ci metti.

Sappi solo che ti chiediamo di realizzare questo disegno: non c’è veramente altro!

Facile, vero? (O come direbbe la nostra musa, Giovanni Mucciaccia: “Fatto?”).

Bene, allora clicca sul pulsante qui sotto: troverai che cosa viene analizzato nel disegno che hai fatto ed anche i vari significati attribuiti agli elementi del disegno.

Preferiamo mettere tutto nell’altra pagina così non rischi di farti “influenzare” dai parametri!