Savoiardi fatti in casa con un ingrediente segreto: dovete assolutamente provarli

Profumati, delicati, buonissimi, i savoiardi fatti in casa con un ingrediente segreto sono quello che vi mancava per diventare pasticcere professioniste

Pochi dolci son in grado di evocare profumi e sapori della nostra infanzia come i savoiardi, che ricordano subito la cucina delle nonne e delle mamme. Se pensate che siano difficili da preparare in casa, con questa ricetta cambierete idea. Anche perché useremo un ingrediente segreto.

Stiamo parlando del cremor tartaro, un lievito naturale alternativo e adatto a tutti. Rende l’impasto molto leggero e morbido, quindi il prodotto finale è più digeribile e non ha nessun odore particolare. Ma soprattutto è istantaneo (quindi non serve tempo di riposo) e adatto anche ai celiaci.

Ingredienti

3 uova

1/2 cucchiaino di cremor tartaro

50 g di zucchero

50 g di farina 00

1 cucchiaino di scorza di limone

zucchero a velo

Savoiardi fatti in casa con un ingrediente segreto: quanto durano?

Questi savoiardi fatti in casa con un ingrediente segreto possono essere conservati nella classica scatola di latta o comunque in un contenitore ermetico a temperatura ambiente fino a 4-5 giorni.

Aprite le tre uova dividendo gli albumi dai tuorli. Poi cominciate a sbattere insieme, con l’aiuto delle fruste elettriche gli albumi insieme al cremor tartaro che può essere sostituito dal succo di limone. E intanto cominciate a preriscaldare il forno a 170°.

Poi versate gli albumi in una ciotola e montateli a neve molto ferma aiutandovi con delle fruste elettriche. Quindi aggiungete metà dello zucchero, poco alla volta, fino a quando è tutto assorbito. Il, resti dello zucchero lo dovete unire nella ciotola con i tuorli e il cremor tartaro, poi montate pure questi.

A quel punto cominciate ad aggiungere qualche cucchiaio di albumi ai tuorli, mescolando delicatamente per non smontare il composto. Poi aggiungete il resto degli albumi e un cucchiaino di scorza grattugiata di un limone non trattato amalgamando tutto con cura.

Aggiungete al composto poco alla volta anche la farina setacciata e mescolare fino ad ottenere una base liscia a cremosa. Quindi versate tutto in una sac-à-poche dotata di beccuccio liscio.

Coprite due leccarde con carta da forno e formate delle strisce con l’impasto lunghe 4-5 cm. Abbassate la temperatura del forno a 160° e cuocere per circa 15 minuti. Quando li sfornate, spolverizzate con abbondante zucchero a velo, i vostro savoiardi fatti in casa sono pronti.