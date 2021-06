By

Ecco la lista dei motivi per i quali è più divertente dare piacere al partner piuttosto che riceverlo: falla leggere subito al tuo compagno!

Forse non lo sapevi, ma esiste una lista di motivi che può aiutarci a capire perché è meglio essere coloro che si danno da fare piuttosto che coloro che ricevono.

Non ci credi? Bene, allora è arrivata l’ora di dimostrarti di che cosa parliamo!

Sappiamo bene che “ricevere” dall’altro è magico e certamente sempre molto divertente: questa, però, è una lista che ti farà riconsiderare i vostri ruoli sotto le coperte!

(E poi puoi sempre farla leggere al tuo compagno: riusciremo a convincerlo?).

Piacere al partner: ecco cinque motivi per i quali è meglio darlo che riceverlo

Quante volte ti è capitato di lamentarti della “noia” sotto le lenzuola od in camera da letto? (Oppure in qualsiasi altro posto abbiate scelto per lasciarvi andare ad un rapporto passionale).

Spesso, uno dei motivi, è semplicemente legato alla routine che si impadronisce di noi e rende tutto molto poco intrigante.

Ehi, la routine non è sempre un male ma bisogna anche trovare un modo per movimentarla una volta ogni tanto!

Un’idea potrebbe essere quella di “scambiarvi” frequentemente i ruoli tra chi si dà da fare e chi invece “riceve”.

Magari hai un partner un poco “pigro” o che preferisce (ovviamente) non fare niente e raggiungere sempre il piacere (o magari quel partner sei proprio tu!).

Bene, se questa è (o potrebbe essere) la vostra situazione, abbiamo una soluzione al problema.

Si tratta solo di leggere questi cinque motivi per i quali è molto meglio dare piacere al partner piuttosto che riceverlo!

Scopriamoli insieme e cerchiamo di capire come e quanto possono aiutarvi. Potrebbero avere un effetto “illuminante” su di te oppure essere un segnale “d’allarme” per il tuo partner (che magari inizierà a darsi una svegliata).

Che ne dici, proviamo a leggerli insieme?

I motivi per cui è più divertente dare piuttosto che ricevere

Bando agli indugi e scopriamo perché è più divertente essere la parte “attiva” della coppia sotto le coperte.

Ehi, nessuno vi vieta di fare a turno oppure di darvi da fare insieme nello stesso momento: dopotutto non siamo mica lì con voi a giudicarvi!

afrodisiaco naturale : ti sei mai soffermato a guardare il tuo partner quando sei tu a farlo impazzire dal piacere?

Un partner che si lascia andare al massimo della sensualità è sempre un bello spettacolo: certo, a volte devi impegnarti al massimo , ma forse è proprio questo che ha iniziato a perdersi nella vostra relazione!

Se decidi di prendere in mano la situazione (no, non è una battuta di cattivo gusto) e decidi anche di porti come obiettivo il piacere altrui sarai già a metà dell’opera.

Il partner è felice e tu… estremamente eccitato !

afrodisiaco naturale: ti sei mai soffermato a guardare il tuo partner quando sei tu a farlo impazzire dal piacere?

Un partner che si lascia andare al massimo della sensualità è sempre un bello spettacolo: certo, a volte devi impegnarti al massimo, ma forse è proprio questo che ha iniziato a perdersi nella vostra relazione!

Se decidi di prendere in mano la situazione (no, non è una battuta di cattivo gusto) e decidi anche di porti come obiettivo il piacere altrui sarai già a metà dell'opera.

Il partner è felice e tu… estremamente eccitato!

Sarai felicissimo e fiero di te e questo non potrà far altro che riflettersi sul tuo corpo e la tua mente. Pelle più pulita, sorriso più facile, vita più serena : insomma, dare piacere al partner si trasforma in un’ottima palestra per la tua salute , fisica e mentale !

combattere la vergogna: ehi, ci siamo passati tutti! (E, soprattutto, non è detto che non possa capitarci di nuovo). A volte avere rapporti intimi può diventare veramente imbarazzante. I motivi possono essere tanti: problemi con il tuo corpo, problemi con l'intimità oppure una "noia" generalizzata.

Dare piacere al partner quando ci sentiamo così (ovviamente solo se ti va) può essere un buon modo per “riaccendere” la fiammella della sensualità!

