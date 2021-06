Pancake a dieta? Si può! Basta scegliere gli ingredienti giusti e dar vita ad un piatto dolce e al contempo sano e leggero.

I pancake dei dolci da prima colazione che negli ultimi anni hanno riscosso un certo successo. Semplici, golosi e dolci al punto giusto (anche se nulla vieta di realizzarli in versione salata), sono in grado di mettere d’accordo tutti offrendo una gamma di sapori altrimenti difficile da sperimentare.

Spesso, però, ci si trova a dovervi rinunciare perché pesanti a causa della quantità di zucchero, delle uova ed anche della farina. In realtà, però, i pancake hanno tra le loro prerogative, quelle di poter essere preparati in mille modi diversi. Ed oggi ve ne mostreremo uno davvero semplice, leggero e al contempo sano.

Pancake golosi e leggeri? Ecco la ricetta furba per gustarli senza sensi di colpa

Se la voglia di pancake è tanta ma ci si trova a dieta o si sta cercando di mantenere il peso forma, la bella notizia è che esistono diverse ricette che possono venirci in soccorso. Una tra queste è quella dei pancake senza uova e senza zucchero.

Per prepararli basta usare gli albumi al posto delle uova e un dolcificante come il tic, la stevia o l’eritritolo al posto dello zucchero. In questo modo si eviteranno i grassi dell’uovo e gli zuccheri e si otterrà un dolce da prima colazione super goloso ma al contempo leggero.

Per prepararlo basta mescolare 30 grammi di farina (che può essere anche d’avena o di riso), 3 albumi, 50 grammi di yogurt greco senza zucchero, un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva e un cucchiaino (o più, in base a quanto si desidera dolce il pancake) di eritritolo. Mescolare il tutto e mettere a cuocere in padella. Da questo punto in poi, la preparazione è la stessa per ogni pancake.

E tutto con la differenza che lo si potrà gustare anche mentre si è a dieta o quando si ha semplicemente voglia di restare leggeri senza però dover rinunciare a qualcosa di super goloso. Come già anticipato, in caso di dieta può essere utile sostituire anche la farina bianca con quella integrale d’avena o, in alternativa, con della farina di riso.

Detto ciò, al pancake si possono aggiungere anche frutta o topping di vario tipo. Inoltre, per chi ama le colazioni salate, si possono inserire ricotta o formaggi magri al posto dello yogurt e sostituire lo zucchero con spezie varie ed un pizzico di sale. E tutto per una colazione super golosa e al contempo sana ed in grado di aiutare nella perdita di peso.