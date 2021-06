Al mare preferisci la montagna? Ecco cinque must-have per lanciare tendenze anche ad alta quota

Avete mai fatto caso a quanti articoli su look da sfoggiare al mare si trovino in questo periodo? Molto probabilmente sì. Sono tutti pieni di consigli (alcuni a dir poco discutibili) per outfit estivi in linea con le ultime tendenze. Ma, se anziché in una meta calda ci si volesse recare in montagna quali sarebbero le dritte per uno stile impeccabile? Scopriamole insieme.

Nonostante secondo un’indagine di Confturismo-Confcommercio riportata da Il Corriere.it gli italiani abbiano preferito nel 2020 la montagna alle città d’arte ed al mare, per l’estate 2021 il mare è stato nuovamente scelto dal 60% della popolazione (come riportato da Il Giorno). Peccato però che di look alla moda da sfoggiare dove l’aria è più fresca e pura se ne parli poco. Proprio per questo oggi abbiamo deciso di darvi le dritte base con tanto di cinque must-have da indossare in mezzo alla natura.

I must-have per uno stile unico in montagna

Iniziamo con l’ovvio, avere uno zaino è fondamentale sia per comodità sia per mantenere l’equilibrio nelle escursioni. Una borsa eccessivamente piena (più sono grandi e più le si riempie, non provate a negarlo) sbilancia da una parte piuttosto che dall’altra e poi è meglio aver le braccia libere. Quale scegliere? Tra i miei preferiti della stagione c’è il modello in tela bianca e blu con monogramma di Christian Dior ma anche lo zainetto Dauphine di Moncler – che incarna il lato trendy della griffe con la sua silhouette mini in denim blu scuro – per 655 euro vi farà distinguere dal gruppo.

Maglia, cappello, plaid e…

Vi servirà poi certamente una maglia a maniche lunghe. In questo caso, per una scelta colorata, si può optare per La Redoute che ne propone svariate con scollo a barchetta scontate a 17 euro sul sito del brand. Icebreaker punta su capi più tecnici e la maglia 260 Zone Long Sleeve Crewe è caratterizzata da zone di pannelli di ventilazione per una termoregolazione attiva ed un’ampia traspirabilità (119,95 euro).

Il cappellino è d’obbligo ed il consiglio è di sceglierne uno semplice monocromo come quello di Tommy Hilfiger a 27 euro così da poterci abbinare di tutto e di più senza vincoli. Per fare match con lo zainetto in denim Moncler si può comprare direttamente sul sito della maison fondata nel 1952 il cappellino nero con l’iconico logo per 115 euro.

Fondamentali sono un plaid e delle scarpe comode e resistenti. Vista la pioggia abbastanza frequente, è bene evitare di sdraiarsi su un terreno umido ecco perché il plaid giusto farà la differenza anche per i pic-nic da postare su Instagram. Un classico è la coperta tartan ma, ad esempio, Flou punta sulla semplicità un blu o grigio a 366 euro. Per le scarpe meglio lasciare in città le Alexander Mcqueen e portarsi un paio di stivaletti Miu Miu da 650 euro su Mytheresa o su modelli più economici e tecnici su Cisalfa Sport.

LEGGI ANCHE: https://www.chedonna.it/2021/06/13/cinque-must-have-per-una-gita-in-barca-destate/?

Molto da scegliere ma i cinque must-have, ai quali è bene aggiungere una borraccia, restano quelli descritti sopra. Ora l’unica cosa da fare è organizzarsi: scegliere un’ottima compagnia, una meta e partire!

Silvia Zanchi