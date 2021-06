Sei stata invitata ad una cerimonia ma non sai proprio che abito indossare? Fatti aiutare dalle stelle e scegli quello più adatto al tuo modo di essere.

Con la ripresa di matrimoni ed eventi, la possibilità di trovarsi a dover prendere parte ad una cerimonia sono sempre più frequenti. E ciò comporta ovviamente la classica scelta riguardo al cosa indossare per essere al meglio. Una cosa per la quale si è un po’ persa l’abitudine al punto da trovarsi con un grande punto interrogativo al pensiero di cosa indossare.

Ebbene, visto che le stelle possono influire su di noi sia per gusti che per il modo in cui ci sentiamo a nostro agio, dopo aver visto qual è lo smalto più adatto in base al segno dello zodiaco d’appartenenza, oggi scopriremo che abito da cerimonia scegliere in base al segno zodiacale. Un modo per sentirsi belle e al contempo a proprio agio.

L’abito da cerimonia giusto per te in base al tuo segno

Ariete – Un abito aderente e corto

Metterti al primo piano è da sempre una tua prerogativa ed il miglior modo per farlo è quello di optare per un abito aderente e possibilmente corto. Ovviamente la lunghezza andrà scelta in base al tipo di cerimonia al quale dovrai partecipare. Quanto al colore, sia rosso che nero andranno benissimo. L’importante è che non manchino accessori come una borsa con dettaglio gioiello e delle scarpe con tacchi particolarmente alti.

Toro – Un top aderente con gonna lunga e ampia

Un abito da principessa è quel che ti farà sentire al top a prescindere dall’evento al quale dovrai prendere parte. Perché non indossare quindi un bel top aderente al quale abbinare una lunga gonna vaporosa? Un look regale e davvero elegante che risalterà il tuo amore per i dettagli. Ancor di più se abbinerai al tutto orecchini vistosi, lasciando che il resto sia invece più sobrio e meno appariscente. Dopotutto per essere eleganti bisogna sempre saper osare ma senza esagerare, no?

Gemelli – Un abito a fiori e senza spalline

Se vuoi sentirti bella al punto giusto puoi optare per qualcosa d florerale (meglio se in tonalità pastello) e che non abbia maniche. Una scollatura a cuore potrebbe essere la scelta migliore ed in grado di impreziosire la tua figura. Dei sandali con un dettaglio gioiello ed un foulard da portare con te faranno il resto, donandoti un’aria elegante e al contempo solare e allegra. Ovvero proprio quella che ti si addice di più.

LEGGI ANCHE -> Sei una persona permissiva? Scoprilo dal tuo segno zodiacale. Il parere delle stelle ti sorprenderà

Cancro – Un tubino che arrivi a metà gamba

Quando vuoi farti notare devi puntare tutto sulla tua femminilità. In tal caso un abito a tubino in una tinta scura farà spiccare la tua immagine e tutto con una certa eleganza. La scelta di scarpe e borsa dovrà essere molto accurata e sarà ancor più giusta se entrambe conterranno almeno un richiamo al vestito. Per il resto basta una collana elegante o un paio di orecchini e sarai pronta per farti notare con sobrietà. E tutto per un’immagine che resterà impressa e che risulterà sempre più che gradevole.

Leone – Un vestito lungo con spacco ampio

Per te apparire e ottenere consensi è fondamentale. E quale occasione migliore di una cerimonia? Un abito lungo sarà la scelta perfetta per te purché abbia un lungo spacco che metta in risalto la tua figura e che ti faccia spiccare su tutti. In alternativa puoi optare per una scollatura. Ciò che conta è puntare sulla tua femminilità e, ovviamente, sulla voglia di farti notare. Un paio di orecchini lunghi e l’acconciatura giusta faranno il resto rendendoti una delle più ammirate e facendoti sentire come una principessa al suo personalissimo ballo.

Vergine – Un top con gonna più lunga dietro

Se vuoi farti notare puoi puntare su un solo dettaglio che sia visibile e al contempo elegante. Nel tuo caso, un top da abbinare ad una gonna più lunga dietro ti donerà quel tocco in più, consentendoti di sentirti a tuo agio ma senza per questo essere scomoda o limitata nei movimenti. Il tutto per un look che ti farà sentire profondamente a tuo agio e che per questo amerai al punto da non volertene più separare.

Se vuoi scoprire qual è l’abito da cerimonia più adatto agli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.