Pensavi che questo giorno non sarebbe mai arrivato, eppure eccolo: andrai in vacanza con i suoi genitori. Aiuto! Che cosa dovresti fare? Non preoccuparti: ti aiutiamo noi!

Anche se avete una relazione da tanti anni e magari già conosci perfettamente i suoi genitori, non vi è ancora capitato di prenotare una vacanza insieme.

Ma, lo sappiamo bene, questo giorno arriva per tutti, prima o poi!

Che si tratti di un viaggio organizzato (magari per andare a trovare un fratello od un altro parente) oppure di una vacanza nella casa di famiglia poco importa.

Adesso ti trovi nella condizione di dover affrontare qualche giorno di vacanza con i genitori del tuo partner: cosa farai?

Semplice: tutto quello che trovi in questa guida!

Vacanza con i suoi: ecco cosa puoi aspettarti dalla situazione

Cappello di paglia, infradito, telo per il male e via, siamo pronti per andare in vacanza.

(Ovviamente la questione funziona lo stesso anche se i tuoi oggetti per la vacanza sono scarponcini e maglia tecnica per la montagna: se dovessimo continuare con gli esempi, però, non arriveremmo mai al punto dell’articolo!).

Ovviamente sei felicissima se non fosse per un unico, piccolo, particolare: devi andare in vacanza con i suoi!

Se stai andando in vacanza con i genitori del tuo compagno, vuol dire che tra di voi la storia è abbastanza seria.

Forse li hai già conosciuti o forse questa è l’occasione per presentarti ai suoi genitori e conoscervi da subito meglio.

Evviva! (O forse no?). Ma come dovrai comportarti in vacanza con i suoi?

LEGGI ANCHE –> E’ troppo presto per conoscere i genitori? Ecco che cosa significa quando lui te lo chiede

Iniziamo parlando della situazione nella quale ti troverai: certo, le cose cambiano un poco a seconda della location.

Vi troverete tutti in una zona neutrale o li raggiungerete nella loro casa delle vacanze, dove magari il tuo partner è cresciuto?

La situazione cambia, ovviamente, ma non così tanto come potresti pensare.

Quando vai in vacanza con i suoi, infatti, ti trovi in una posizione delicata anche se sicuramente positiva. Vuol dire che i suoi genitori sono disposti a conoscerti e che vogliono stabilire un rapporto con te.

Con ogni probabilità, quindi, ti troverai in una situazione felice e senza troppe preoccupazioni ma questo non vuol dire che tu non debba fare attenzione a come ti muovi!

Cosa fare e cosa non fare quando sei in vacanza con i genitori del tuo fidanzato

Partiamo prima dalle cose da fare quando sei in vacanza con i suoi.

Certo, non vogliamo dirti a che ora svegliarti oppure come comportarti ma è meglio tenere a mente alcuni passaggi fondamentali che, anche se non ti piacciono, vale la pena provare.

partecipa alla vita in comune : sembra scontato ma se sei in vacanza con i suoi fare finta di “non esserci” è assolutamente sbagliato!

Cerca quanto più possibile di partecipare alla vita della famiglia : cenate insieme, fate qualche escursione se vi capita, vedetevi per un aperitivo !

Partecipa anche alla distribuzione dei compiti all’interno della casa: che si tratti di stendere una lavatrice , cucinare un pasto o sparecchiare la tavola , tirarsi indietro perché sei “ospite” è sconsigliato!

: sembra ma se sei in vacanza con i suoi fare finta di “non esserci” è assolutamente sbagliato! Cerca quanto più possibile di alla : insieme, fate qualche se vi capita, per un ! Partecipa anche alla dei all’interno della casa: che si tratti di una , un o la , tirarsi indietro perché sei “ospite” è sconsigliato! interessarsi alla vacanza ed alla vita dei suoceri : ehi, non siete in vacanza con i suoi solo per “scroccare” la gita in un posto che non potreste permettervi!

Prendetevi del tempo anche per conoscervi meglio e capire che cosa piace e cosa non piace ai suoi genitori (ne sarai lieta il prossimo Natale).

: ehi, non siete in vacanza con i suoi solo per “scroccare” la gita in un posto che non potreste permettervi! Prendetevi del tempo anche per e che e cosa ai suoi (ne sarai lieta il prossimo Natale). essere sempre ed in ogni caso educata: poco importa cosa succede (più o meno). Sii sempre educata e gentile con i tuoi futuri suoceri. Ringrazia, sorridi e fai buon viso a cattivo gioco quando necessario: insomma, comportati esattamente come ti hanno insegnato i tuoi genitori e fai vedere che siete voi la famiglia più… educata!

LEGGI ANCHE –> Ecco cosa non devi assolutamente mai fare quando incontri i suoceri per la prima volta: la lista

Contestualmente, ovviamente, ci sono anche cose da evitare a tutti i costi: ecco quali sono!