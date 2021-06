Tutti gli imperdibili accessori low cost dell’estate 2021 da mettere in valigia

Gli accessori vanno dosati ed abbinati all’outfit, basta poco infatti per risultare dozzinali. I gioielli veri piacciono a tutte ma i costi perlopiù proibitivi e la voglia di cambiare sempre, rendono necessario puntare su bijoux low-cost. Scopriamo i migliori dell’estate che non devono mancare in valigia.

Bracciali, collane o anelli ma anche fermagli e gioielli per capelli. In estate ci si può sbizzarrire ma sempre con stile e per farlo non è necessario spendere una fortuna. Con calma ed occhi ben aperti, si trova tutto il necessario spendendo poco ed ottenendo comunque un risultato da sogno. Ecco i migliori accessori a budget contenuto da portare in vacanza.

Tutti gli indispensabili accessori low-cost da mettere in valigia

Iniziamo dalla chioma. I capelli d’estate, soprattutto se lunghi, possono risultare difficili da gestire. Ecco perché è bene avere in valigia tutto il necessario per disciplinarli aldilà dei prodotti (fondamentale che siano consigliati da un professionista e specifici per le vostre necessità). Tra i marchi del momento ci sono Parfois (hanno anche una moderna e veloce app) propone un elastico con fiocco color verde acqua a 7,99 euro e fascia stile turbante coordinata a 9,99 euro. Ci sono poi i soliti noti Stradivarius che vende pack da tre accessori fantasia a 7,99 euro o Asos Design che ha confezioni di due fermagli con strass a 7,49 euro. Il mood è quello di creare un fil rouge tra diversi accessori ma restando sulla stessa tonalità. Se opterete per l’argento quindi orecchini e collana dovranno essere così ed in testa mollettine sul grigio a pois bianchi o una fascia a fantasia floreale argentata andranno benissimo. No ai mix improvvisati!

Orecchini, collane e bracciali, ecco cosa scegliere

Gli orecchini abbiamo visto essere il focus della stagione. Quali scegliere è presto detto: grandi, possibilmente dorati e sempre creativi, proprio come Ilary Blasi ci ha mostrato in ogni puntata dell’Isola dei Famosi. Su Zalando ci sono i Pcsaralling, una piccola grande scultura in verde scuro e oro a 16,99 euro da comprare il prima possibile. Collane e bracciali vanno selezionati in base alla propria personalità. Sagapò gioielli ha creato una linea di gioielli con le iniziali, da scegliere se portare quella del proprio animale domestico o del fidanzato, davvero deliziosa. Il costo si aggira sui 16 euro a pezzo.

Anche per le più restie ad adornare la “zona piedi”, c’è un modo per essere sempre eleganti, anche in spiaggia, cioè indossando una cavigliera. Chiara Jewels, ad esempio, propone uno sconto del 50% sul secondo articolo. La caviglierà in rame con oro placcato 19 k e argento è bellissima con tutte le pietrine colorate pendenti e femminili.

Ciò che farà notare gli accessori sarà il vostro sorriso che sarà smagliante visto che avrete seguito diligentemente tutti questi preziosi consigli di stile.

Silvia Zanchi