Test cervello e colori: oggi abbiamo deciso di capire come ragioni veramente e per farlo dobbiamo farti solo una domanda. Quanti colori vedi in questa immagine?

Oggi il nostro test sarà sicuramente uno di quelli semplici, che non ti chiederà di fare degli sforzi troppo grandi.

Veniamo subito al dunque: dovrai solo guardare l’immagine e dirci quanti colori vedi.

Semplice, vero? E invece, grazie a questa “semplice” azione, saremo in grado di dirti come ragiona il tuo cervello e che tipo di vista hai.

Non ci credi? Allora passiamo subito ai fatti!

Test cervello e colori: dicci quanti colori vedi in questa immagine e scopriremo come funziona il tuo cervello

Guarda attentamente l’immagine qui sopra: quanti colori ti sembra di vedere?

La risposta, ovviamente, puoi saperla solo tu: purtroppo dovrai metterti d’impegno e contare ogni “riga” di colore.

Non preoccuparti, però: ci basterà sapere un numero indicativo per svelarti come vedi e soprattutto come funziona il tuo cervello!

Se pensi che la risposta sia scontata ti invitiamo a far vedere questo test a una qualsiasi persona che si trova vicino a te.

Sì, hai capito bene: non stiamo cercando di farti inviare questo link a più persone possibile (per quanto, se volessi farlo, di certo non ci arrabbieremmo).

Vogliamo solo farti toccare con mano quanta differenza c’è tra le persone che guardano questa immagine nel percepire i colori.

Quante tonalità vedi tu? E quante il tuo partner? Tua mamma o tua nonna vedono gli stessi colori che vedi tu?

Anche se la risposta ti sembra scontata, avrai una bella sorpresa. Difficilmente vediamo lo stesso numero di colori delle persone che ci circondano e sentire il loro responso può lasciarci veramente a bocca aperta.

Bene, adesso scopriamo che cosa vuol dire e come ragiona il tuo cervello sulla base del numero di colori che riesci a vedere nell’immagine sopra.

Li hai contati? Ecco cosa “sei”!

Vedi meno di venti colori: Non vorremmo essere noi a dirtelo per la prima volta, ma se vedi meno di venti colori potresti avere una vista dicromatica .

Con questa parola, generalmente, si definiscono le persone che non riescono a vedere molti colori e che ne vedono , anzi, quasi solo due .

Forse dovresti guardare meglio l’immagine prima di dirci che vedi meno di venti colori!

Detto questo, in ogni caso, a quanto pare solo il 25% della popolazione non vede più di venti colori nell’immagine: non siete tanti ma non siete neanche completamente da soli!

C’è una possibilità che, se vedi meno di 20 colori, tu possa essere una persona che riesce a vedere semplicemente un solo lato di una questione per volta. Ti concentri e ti “fissi” molto sul risultato da raggiungere senza guardare … le sfumature !

Nel tuo occhio ci sono tre canali che “leggono” le informazioni sul colore e le mandano al tuo cervello.

Rientri nel 50% della popolazione che vede come te e sei in grado di percepire colori come il blu scuro, le tonalità di rosso e viola ed anche di verde senza problemi.

Il tuo cervello, con ogni probabilità, è abituato ad andare più a fondo delle questioni, senza soffermarti solo alla superficie. Hai visto tra i trentaquattro ed il trentanove colori: beh, complimenti! Se hai visto tutti questi colori, siamo lieti di dirti che hai una vista tetra cromatica!

I “canali” che si trovano nel tuo occhio sono 4 e ti permettono di distinguere la maggior parte dei colori che si trovano in natura.

Insomma, ogni volta che qualcuno indica il cielo e dice “oggi è veramente azzurro” tu sai che in realtà ci sono centinaia di sfumature diverse: e le vedi anche tutte!

Rientri nel 25% della popolazione che riesce a vedere così tanti colori e, secondo lo studio, potresti non avere una simpatia per il giallo (chissà perché).

D’altro canto, quindi, sei abituato a vivere una vita decisamente piena di strati: hai sempre un occhio di riguardo (è proprio il caso di dirlo) per le esperienze altrui e per la sensibilità degli altri!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.