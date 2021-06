Pensi di possedere la capacità di pensiero laterale? Fai questo gioco dei punti e scoprilo. E’ molto semplice.

Sai cosa si intende per pensiero laterale e sai anche se lo possiedi? Abbiamo trovato un semplicissimo gioco che ti farà comprendere se ti appartiene. Ti mostreremo una immagine e tu dovrai solo collegare tutti i punti senza alzare mai la penna dal foglio o il dito dallo schermo in questo caso.

La risposta è semplicissima ma in pochi riescono a unire tutti i punti.

Test: scopri se possiedi il pensiero laterale

Questo test dimostra che a volte le cose più semplici per alcuni sono difficilissime per altri e viceversa. Crescendo perdiamo quella magia che avevamo da bambini, quel che che rendeva tutto semplice e ci faceva sentire tanto spensierati, perdiamo la capacità focalizzarci sulle soluzioni anzichè sui problemi. Vi ricordate di quante idee invadevano la nostra testa quando non sapevamo come fare qualcosa? Non ci si arrendeva mai, eravamo così innocenti eppure così fiduciosi e positivi.

Il gioco che vi chiediamo di fare oggi segue quella linea logica, ti mette alla prova per scoprire se esiste ancora quel pensiero laterale in te, se c’è verrà fuori.

Quello che ti chiediamo di fare, ti sembrerà un gioco da ragazzi eppure man mano che proverai ad unire tutti i punti, scoprirai che è molto più complicato di quanto ti aspettavi.

Sei pronto per metterti alla prova?

Prendi carta e penna, traccia i punti e uniscili. Ti consigliamo di pensare in modo analogico ma se preferisci traccia pure i punti sfiorando lo schermo con le dita.

Attenzione alle regole del gioco

Come puoi vedere dall’immagine il gioco richiede di unire 9 punti , è molto semplice ma attenzione a non perdere di vista le condizioni del gioco, che sono le seguenti:

Bisogna passare per ogni punto almeno una volta

È possibile tracciare non più di quattro linee

Non devi sollevare la penna dal foglio

A questo punto non ci resta che augurarti buon divertimento.

Soluzione del test

Sei riuscito ad unire tutti i punti come nell’immagine sopra? Allora complimenti. Significa che possiedi il pensiero laterale e lo usi per risolvere i tuoi problemi. Molto probabilmente sei una persona che riesce a risolvere la maggior parte dei problemi che gli si presenta.

Ti sei divertito a fare questo test?