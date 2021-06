Un bacio può nascondere molti più segreti di quanti ne immaginiamo, un gesto che tutti crediamo di conoscere ma ancora colmo di punti interrogativi.

Il 90% delle donne ritiene fondamentale lo scambio di baci in un contesto intimo. Il 50% degli uomini accetterebbe invece senza colpo ferire un amplesso privo di baci.

Il bacio è dunque l’ennesimo elemento che ci fa pensare “le donne vengono da Venere, gli uomini vengono da Marte”. Questo momento romantico per eccellenza però non sottolinea solo le differenze tra i sessi ma anche un pizzico di “ignoranza” che ancora ci attanaglia.

Pensate infatti di sapere tutto in fatto di baci? Be’, pare il momento giusto per fare un bel bagno di umiltà. A quanto sembra infatti risono ancora parecchi lati oscuri in questo settorializzazioni.Oggi proviamo a illuminarne alcuni.

Alcuni segreti che ancora avvolgono la dolcezza di un bacio

In fatto di baci c’è, a quanto pare, sempre da imparare. Molte cose già ve le abbiamo svelate negli anni ma alcune ancora rimangono da chiarire.

Ecco allora le curiosità che abbiamo selezionato oggi per voi sul tema dei baci. Scopriamole insieme!

I denti fanno la differenza – Incredibile ma vero, pare che per una donna siano proprio i denti di lui a fungere da attrattiva finale, la scintilla che fa scattare il bacio.

Questione di lingua – Per gli uomini pare esser sempre e comunque l’elemento decisivo mentre per le donne lo diventa quando la relazione si stabilizza, insomma necessitiamo di un po’ più di complicità.

Se baci male non ci sto – A quanto pare il 50% delle donne dice no a rapporti sessuali con partner il cui bacio non è risultato soddisfacente: si tratta di un vero e proprio banco di prova

Il bacio nel tempo – Se per un uomo il bacio perde di importanza in una relazione longeva ciò non avviene invece per le donne, pronte a ritenerlo importante anche dopo le nozze d’oro.

Tutte queste informazioni derivano da uno studio condotto su 1.041 studenti dell’Albright College della Pennsylvania dalla psicologa americana Susan Hughes: ti rispecchi in simili risultati? Faccelo sapere.