Pierpaolo Pretelli si scioglie: il gesto di Giulia Salemi lascia senza parole

Pierpaolo Pretelli non ha saputo resistere alla romantica sorpresa organizzata da Giulia Salemi per festeggiare il suo grande traguardo.

Pierpaolo Pretelli sta vivendo un vero e proprio momento d’oro. L’ex velino di Striscia La Notizia, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, oggi ha lanciato il suo nuovo singolo, L’estate più calda. Il pezzo sembra essere una vera e propria hit estiva. Tant’è che è stata scritta da Shade, uno dei rapper più apprezzati nel panorama nostrano.

Pierpaolo, infatti, non ha mai nascosto una forte passione per il mondo della musica e spera di potersi presto affermare in questo campo. Per questo motivo Giulia Salemi non poteva non festeggiare questo importante traguardo, preparando per lui una bellissima sorpresa che lo ha lasciato letteralmente senza parole.

Giulia Salemi lascia senza parole Pierpaolo Pretelli: romantica sorpresa

Pierpaolo Pretelli, non appena rientrato a casa, ha trovato la sua compagna pronta ad aspettarlo e per l’occasione ha adornato la casa con delle romantiche candele e dei palloncini che nascondevano un messaggio speciale. Un messaggio pronto a mostrargli ancora una volta tutto il suo sostegno in questo periodo così bello per lui, fatto di gioie e soddisfazioni e soprattutto felicità per il lancio di questo nuovo progetto.

LEGGI ANCHE –> “Che paura, sono stata costretta a scappare”: attimi di terrore per Giulia Salemi

“Sono fiera di te“ è possibile leggere su uno dei palloncini che la bella modella di origini persiane gli ha fatto trovare. Fiera che il suo bel Pierpaolo sia riuscito a portare avanti questo progetto, che dimostra ancora una volta tutto l’amore che lui prova verso la musica e che spera un giorno possa diventare il suo lavoro e noi non possiamo fare altro che augurarglielo con tutto il cuore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo Pretelli (@pierpaolofanpage)

Il video di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, oltre a mostrare la bellissima sorpresa organizzata da lei nelle scorse ore, ha anche emozionato il popolo della rete che non si stanca mai di vederli felici e più innamorati che mai. Sempre insieme e sempre pronti a sostenersi l’uno con l’altro e se non è amore questo…