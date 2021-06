La moglie di Leonardo Bonucci è un’ex modella oggi influencer che nella sua vita ha preso decisioni drastiche e ha affrontato un dolore immenso.

Martina Maccari è lady Bonucci dal 2011, anno in cui lei e il difensore della Juventus si sono conosciuti. L’inizio della loro storia d’amore non è esattamente il top del romanticismo: i due infatti si sono conosciuti nel 2008 tramite amici comuni e inizialmente la loro conoscenza era solo telefonica, ma dopo un po’ i due si sono visti dal vivo e hanno cominciato una vera frequentazione. “Non mi sembrava proprio il mio tipo. Poi invece, ai tempi del Bari abbiamo cominciato a convivere. Un anno di litigate, poi la Juve, il matrimonio, Lorenzo” ha dichiarato lei in passato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FOOTBALLERS WAGS KIDS ❤ (@footballers_wags_kids)

Da quel punto in poi è scattato un vero colpo di fulmine che ha trasformato Leonardo e Martina in una coppia solida e molto affiatata, che ha messo su una bellissima famiglia (anche molto numerosa) e in grado di superare con forza e grande dignità anche le sfide più dolorose che il destino ha deciso di mettere sul loro cammino.

Attualmente Martina Maccari e Leonardo Bonucci sono sposati da dieci anni e seguono due strade professionali molto diverse ma che rientrerebbero nel solito cliché “modella & calciatore”: hanno dimostrato che non è affatto così.

La drastica decisione della moglie di Leonardo Bonucci

Martina Maccari è entrata a far parte del mondo dello spettacolo quando aveva solo 16 anni, cominciando a lavorare come modella e ottenendo anche molta visibilità e opportunità di lavoro.

Come lei stessa ha dichiarato, però, nel momento in cui fare la modella è diventato un lavoro vero ha capito che non faceva per lei.

I ritmi frenetici del mondo dello spettacolo, la bellezza inseguita a tutti i costi, il dover stare costantemente sotto la luce dei riflettori ma soprattutto il non poter essere sempre se stessa hanno indotto Martina a fare una scelta radicale da un certo punto in poi.

Martina ha scelto di abbandonare definitivamente il mondo della moda per diventare influencer digitale: in questo modo è lei a decidere quando mostrarsi, in che veste mostrarsi al pubblico e cosa comunicare, quindi è completamente libera e può dedicarsi contemporaneamente al proprio lavoro e alla famiglia, che nel frattempo si è allargata.

Nel 2013 è nato Lorenzo, primogenito a cui è stato dato il nome di Lorenzo Jovanotti, cantante adorato sia da Martina sia da Leonardo. Nel 2014 è nato Matteo e infine, nel 2019 è nata Matilda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ⚽FOOTBALLFAMILIES‍‍‍ (@f00tballfamilies)

Purtroppo la vita di una famiglia che avrebbe potuto essere perfettamente felice è stata sconvolta nel 2016 dalla grave malattia diagnosticata a Matteo.

Il bambino è stato operato per la prima volta a Ibiza per quella che sembrava una semplice ernia inguinale e che non aveva preoccupato particolarmente né i medici né i genitori.

Successivamente emerse però che il problema era ben più grave e l’intera famiglia è rimasta per mesi con il fiato sospeso, soffrendo enormemente per le temporanee riprese del bambino e successivamente per il nuovo aggravarsi delle sue condizioni.

All’epoca Leonardo Bonucci arrivò addirittura ad affermare di aver pensato di lasciare il calcio per potersi dedicare completamente alla sua famiglia. Fortunatamente non fu necessario perché alla fine il bambino guarì completamente.

Quando il peggio fu passato Bonucci spiegò che era stata proprio sua moglie Martina a dargli gran parte della forza di affrontare quel difficile periodo e aiutare il bambino a recuperare rapidamente le forze e l’entusiasmo.

Grati del supporto e dell’assistenza ricevuto dalla struttura ospedaliera di Torino dove il piccolo Matteo era stato curato, Leonardo Bonucci e sua moglie Martina Maccari hanno fatto una donazione di 120.000 euro alla Città della Salute di Torino per sostenere lo sforzo dell’ospedale durante le prime fasi della pandemia di Coronavirus.

Oggi la famiglia è tornata ad essere serena e felice, e si è raccolta intorno a Martina in occasione del compleanno dell’anno scorso, festeggiato in misura minore rispetto agli altri anni a causa delle restrizioni imposte dal ministero della salute.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ‘ (@wearejuventus)

Con la maturità Martina Maccari ha ammesso di aver cambiato idea su diverse cose, tra cui il topless. Su Instagram infatti la moglie di Bonucci ha spiegato che un tempo adorava prendere il sole in topless, ma poi…: “Si, prendevo il sole in topless ma non per non avere il segno ma perché era sinonimo di libertà, mi sentivo libera, era una sorta di trasgressione. Poi ho smesso […] perché molto probabilmente per una serie di motivi che segnano il passaggio di maturità. Lo faccio in primis per i miei figli, per rispetto, perché potrebbe dargli fastidio”.

Nome e Cognome: Martina Maccari

Data di Nascita: 19 Novembre 1985

Segno Zodiacale: Scorpione

Città di Nascita: Abbadia San Salvatore (Siena)

Altezza: 1,75 m circa

Instagram: @martinazoev