Test: scegli una porta e scopri cosa si nasconde dietro il tuo subconscio

Immagina di avere il potere di aprire una porta e poter accedere al tuo subconscio, non sarebbe bello? Ecco il test che ti fornisce questo potere.

Siamo persone uniche e custodiamo dentro di noi il nostro essere. Dentro di noi si trovano radicati i nostri desideri profondi, i nostri reali bisogni e tutto ciò che ci renderebbe felice. Nel tempo impariamo a non restare fedeli a noi stessi e ci facciamo influenzare dall’ambiente che ci circonda finendo con l’essere ciò che gli altri si aspettano che siamo. Preservare la nostra unicità è l’unica chiave per la felicità. Ritrova te stesso.

Abbandona tutte le tue maschere e tutto ciò che è lontano dalla profondità del tuo essere. Non temere le tue imperfezioni, siamo tutti persone umane, con pregi e difetti.

Questo test ti aiuterà a connetterti con te stesso, la porta che sceglierai ti fornirà una panoramica del tuo subconscio. Scopri quali aspetti della tua personalità tiene repressi.

Test: apri la porta e scopri il tuo subconscio. Ora puoi

Possiamo paragonare il nostro subconscio ad un’enorme banca di memoria senza limiti di spazio che contiene tutti i nostri pensieri, sia negativi che positivi. Molti test psicologici fanno appello al subconscio e si prefiggono di farlo emergere e capire cosa si nasconde in lui.

L’immagine del test di oggi è composta da quattro porte, ogni porta è in un contesto diverso, di un colore diverso e ha una forma diversa. Ognuna di loro ti rivelerà cosa nasconde la tua mente, perché ogni nostra scelta è frutto del nostro subconscio. Fare il test è davvero semplice, devi solo osservare le 4 porte e scegliere quella che preferisci. Scoprirai ciò che il tuo subconscio custodisce gelosamente.

Ecco cosa c’è nel tuo subconscio se hai scelto:

La porta n. 1

Se hai scelto la porta n.1 è perché sei una persona empatica, estremamente paziente e comprensiva. Spesso ti fai carico dei problemi degli altri tanto da trascurare i tuoi di problemi. Dovresti fare un piano nel quale è incluso anche del tempo da dedicare a te stesso. Il tuo cuore brama la pace ed è pieno di amore, se riescono a farti sentire al sicuro riuscirai a far uscire i tuoi preziosi sentimenti. Siete anche ottimisti e vi contraddistingue uno stile unico. Siete pieni di amore e di pace e avete una visione positiva della vita. Attirate le persone come una calamita.

La porta n. 2

Se questa è la tua porta preferita significa che hai una vena artistica molto accentuata. Di te non si può dire che tu non abbia uno stile tuo, una grande immaginazione e tanta creatività. Nel campo artistico e in tutto ciò che ha a che fare con il design sei davvero imbattibile. Hai una dote innata.

La porta n. 3

Se apriresti questa porta è perché sei una persona molto intuitiva. Capisci subito se qualcuno non ha buone intenzioni, se cerca di ingannarti o ti vuole fregare. La tua intuizione ti accompagna ovunque e ti permette di essere la persona che sei, valida e pratica. Dalla tua hai anche un asso nella manica, una grande pazienza e una immensa testardaggine, è grazie a lei che non ti arrendi mai, neanche davanti alle sfide più ardue.

La porta n. 4

Hai scelto l’ultima porta? questa scelta indica che sei una persona che odia il pettegolezzo e per questo tendi a non fare trapelare quasi mai la tua opinione a meno che non si tratti di una persona cara che sta commettendo un grave errore. Questo è l’unico caso in cui non puoi restare fermo a guardare. Analizzi ogni aspetto della tua vita e sai bene cosa vuoi. Sei una persona che tende a criticare molto.