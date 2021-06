Ehi, liberissima di non crederci eppure abbiamo intenzione veramente di stupirti. Dicci come ti comporti con gli altri e ti sveleremo la tua fantasia intima: ecco come faremo!

A chi non è capitato di fantasticare ad occhi aperti, magari poco prima di dormire o durante un lunghissimo viaggio su un vagone della metropolitana affollato?

No, ok, forse dicendo così rimaniamo troppo sul vago: a chi non è mai capitato di fantasticare ad occhi aperti, in quelle situazioni, però di argomenti… intimi?

Dai, tranquillo, è inutile che tu faccia finta di no: lo abbiamo fatto tutti (o quasi) e non c’è assolutamente niente di male.

Quello che vogliamo fare oggi, possiamo dire, è un piccolo “esperimento“: scommettiamo che riusciremo ad indovinare la tua fantasia solo sapendo il tipo di persona che sei?

Fantasia intima: dimmi chi sei ed indovinerò la tua

Va bene, non siamo solo noi ad aver fatto l’esperimento ma anche Cosmopolitan USA ed anche un team di scienziati.

Questo non vuol dire, però, che non possiamo tentare di ricreare l’esperimento con il soggetto più interessante: te!

Ci basterà, infatti, solo cercare di capire vagamente che tipo di persona sei per poter, poi, indovinare la tua fantasia intima.

Non dirci che non ti è venuta voglia di provare!

Dopotutto, infatti, le fantasie intime sono qualcosa di assolutamente normale e molto più comune di quello che credi.

A tutti capita di avere fantasie strane o decisamente curiose che, a volte, ci fanno anche preoccupare.

Lo abbiamo detto e ribadito più volte: una fantasia è solo una fantasia. Qualsiasi cosa ti serva per “carburare” non ha molto a che vedere con i tuoi veri desideri o con il tuo orientamento intimo.

L’importante è trovare qualcosa che ti faccia divertire, che ti distragga dalla vita di tutti i giorni e che abbia la capacità di farti andare su di giri.

Insomma, sono vietati i rimorsi od i sensi di colpa, ci siamo capiti?

Bene, adesso non ci resta altro da fare se non provare a capire la tua fantasia intima più nascosta guardando semplicemente come ti comporti.

Cerca di essere onesto con noi e con le descrizioni e scopriamo se questo esperimento funziona!

Sei una persona decisamente organizzata, con un planner ed un piano “a cinque anni” già ben definito

Sappiamo che queste poche parole non riescono a definirti alla perfezione ma se ti hanno incuriosito o ricordato in qualche misura la persona che sei, allora evidentemente ricadi in questa tipologia.

Il tuo armadio è curatissimo, i vestiti sono sempre ben appesi sulle stampelle, la tua scrivania in ordine e le tue piante vengono annaffiate con cura.

Sei una persona veramente organizzatissima e precisa che ha paura di una cosa sola: il disordine!

La tua fantasia è: un vero e proprio romanzo d’amore!

Tu non ti limiti ad immaginare l’atto o la persona con cui fare l’amore ma costruisci una vera e propria narrazione nella tua testa.

Parti da una situazione iniziale, dalla quale si dipana un vero e proprio film (romantico o meno poco importa). Sai che vestiti indossi e di che colore e per te è importante studiare la fantasia nei minimi dettagli.

Certo, poi spesso ritorni o velocizzi la fantasia per arrivare al momento clou ma hai speso tantissimo tempo nel perfezionare una narrazione ricca di dettagli specifici!

Sei una persona ansiosa, che trova l’amore fisico anche decisamente “pesante” a causa delle sue numerose paure

Ehi, niente di male in questo, figuriamoci!

Quello che intendiamo è che sei una persona che fatica molto a lasciarsi andare e che spesso si fa distrarre da pensieri e preoccupazioni che non c’entrano molto con quello che sta facendo.

Sei sempre preoccupato di aver lasciato il fornello acceso o di aver perso le chiavi di casa.

La tua fantasia è: decisamente legata alla possibilità di farti guardare e basta! Sei una persona che adora immaginare un mondo dove sei nel pieno del controllo.

Il partner fa quello che vuoi tu, come vuoi tu e seguendo tutte le tue indicazioni. Nella tua fantasia sei in un mondo perfetto, con un corpo che non ti crea ansie e con la consapevolezza, soprattutto, che puoi dirigere tutto come vuoi.

Insomma, decisamente le tue fantasie sono molto, molto al limite con le pratiche più kinky: anche se, magari, nella vita reale non ti interessa per niente!

Sei una persona estremamente estroversa, che ama le sfide e che ha un circolo sociale molto ampio: ecco com’è la tua fantasia intima

Ti piace tantissimo passare del tempo con gli altri, vero? Sei una persona che attacca bottone con tutti e che non ha paura di trovarsi in una situazione dove non conosce nessuno.

Hai moltissimi amici e conoscenze e difficilmente passi una giornata in solitudine ed in casa!

La tua fantasia è: quasi sempre legata al controllo… da parte degli altri! La tua fantasia più nascosta, infatti, non è quella di poter “comandare” gli altri ma quella di poterti trovare al centro dell’attenzione.

Ti piace che siano gli altri a dirti cosa fare e come farlo, dandoti tutta la loro attenzione ma anche dirigendoti e facendoti compiere un percorso “studiato”.

Insomma, la tua fantasia intima è legata principalmente all’idea di essere comandato: interessante, vero?