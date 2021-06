Alessia Marcuzzi lo fa ancora una volta a 48 anni: la foto lascia tutti a bocca aperta

Alessia Marcuzzi sa come lasciare a bocca aperta i suoi fedeli sostenitori, che non smettono mai di stupirsi della loro beniamina.

Alessia Marcuzzi sa come tenere con il fiato sospeso i suoi fedeli sostenitori, soprattutto quelli che scelgono di seguirla non solo sul piccolo schermo degli italiani, quest’anno ha condotto egregiamente Le Iene, anche se secondo recenti indiscrezioni il suo futuro in tv sembrerebbe essere piuttosto in certo, ma anche sui social. Alessia, sulle più famose piattaforme, è molto attiva.

Su Twitter, ad esempio, non di rado condivide suoi pensieri personali o commenta quanto viene mandato in onda in tv, storici sono ormai i suoi commenti al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, mentre su Instagram, invece pubblica in maniera continua scatti che la ritraggono personalmente indossare abiti da togliere il fiato. N’è un calzante esempio l’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, dove nonostante non sia più una ragazza, sfoggia fiera un bellissimo abito che esalta tutta la sua bellezza. Tanto da non avere nulla da invidiare alle donne più giovani.

Alessia Marcuzzi sfoggia fiera i suoi 48 anni, lasciando gli utenti della rete ammaliati dalla sua bellezza.

Alessia Marcuzzi più bella che mai: il nuovo scatto conquista il web

Alessia Marcuzzi, che di recente è tornata al centro della cronaca rosa per essere stata paparazzata di nuovo con lui, ha pubblicato uno scatto che la ritrae più bella che mai, mentre indossa un abito scollato marrone che lascia intravedere agli utenti della rete il suo fisico scolpito. Tant’è che ha lasciato tutti stupiti ed in senso assolutamente positivo. Infatti non sono mancati non solo i commenti dei suoi fedeli sostenitori, che hanno sottolineato la bellezza, ma anche quelli dei suoi colleghi che non hanno potuto fare a meno di non apprezzare la sua perfetta forma fisica a 48 anni.

La Marcuzzi negli ultimi anni è senza dubbio diventata uno dei personaggi più popolari e apprezzati del web. Non è difficile capire il motivo del suo successo sui social, visto che Alessia ha portato anche in rete la sua semplicità e simpatia. Doti che l’hanno consacrata sul piccolo schermo degli italiani. Anche se il suo futuro in tv, dopo aver rifiutato la collaborazione con Enrico Papi per la conduzione di Scherzi a Parte, così almeno rivela il portale Tv Blog, non sembra essere poi così certo. Visto che si mormora di una nuova rivoluzione per il format dedicato a Le Iene su italia 1 e Temptation Island Vip sembrerebbe essere sparito dal palinsesto nostrano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Ma tutto ciò poco importa, Alessia Marcuzzi è sempre bellissima e amatissima dal suo fedele pubblico, che la segue e supporta in ogni suo progetto.