Per superare questo test di intelligenza ti occorrerà grande attenzione agli indizi e una buona capacità deduttiva: non tutto è come sembra!

Contrariamente ai test di psicologia e che analizzano la tua personalità, nei test di logica non si deve rispondere d’impulso: occorre al contrario prendersi il proprio tempo e riflettere a fondo esaminando ogni dettaglio.

Questo test si basa su un’indagine poliziesca che ha come obiettivo l’arresto del colpevole di un omicidio. Pronto a mettere alla prova le tue abilità da investigatore?

Esamina gli indizi e supera il test di intelligenza

Questa fotografia ritrae 5 uomini. Il tuo compito è indovinare come si chiamava la vittima e dove si trova nella foto, inoltre dovrai indovinare qual è il suo assassino e come si chiama. Questi sono gli indizi che hai:

1. Uno di loro ha ucciso uno degli altri 4 con una pistola

2. Daniele ieri ha corso la maratona di Milano con uno degli uomini innocenti.

3. Michele pensava di voler essere un agricoltore per tutta la vita prima di trasferirsi in città.

4. Gerardo è un consulente informatico di prim’ordine e ha dichiarato di voler installare un buon antivirus sul nuovo computer di Beniamino la prossima settimana.

5. All’assassino è stata amputata una gamba il mese scorso.

6. Beniamino ha incontrato Giacomo per la prima volta 6 mesi fa.

7. Giacomo è stato in isolamento dopo il crimine.

8. Daniele beveva molto.

9. Beniamino e Gerardo hanno assemblato i loro ultimi computer insieme.

10. L’assassino è il fratello di Giacomo. Sono cresciuti insieme a Palermo.

Soluzione

Gerardo ha ucciso Michele. Come lo sappiamo?

Giacomo non è l’assassino, è il fratello dell’assassino.

Daniele non è l’assassino poiché ha corso una maratona, e l’assassino di recente ha subito l’amputazione di una gamba.

Beniamino non è l’assassino perché ha incontrato Giacomo da poco, mentre l’assassino conosce Giacomo praticamente da tutta la vita, essendo suo fratello.

Giacomo e l’assassino sono cresciuti insieme.

Sappiamo che Gerardo è ancora vivo perché vuole installare l’antivirus sul computer di Beniamino la prossima settimana.

Michele non è cresciuto con Giacomo.

Se Giacomo, Daniele, Beniamino e Gerardo sono ancora vivi, allora Michele è morto.

Possiamo solo dedurre che Gerardo deve essere l’assassino.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.