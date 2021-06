Oggi vogliamo proporti un “classico” test per immagini: cosa vedi in questo disegno? La risposta ti stupirà profondamente: ecco perché.

Pensi di sapere veramente chi sei? Certo, tutti siamo convinti, in qualche misura, di conoscerci proprio come le nostre tasche.

Sii sincero, però: quante volte ti è capitato di prendere un giacchetto invernale dopo la stagione estiva e trovarci dentro cinque o dieci euro?

(O magari una mascherina stropicciata o un pacchetto di gomme ormai stantie: poco importa che cosa ci hai trovato!).

Insomma, conoscerci come le nostre tasche non è così scontato come pensavamo, non trovi?

Fortunatamente per te, oggi abbiamo un test che può aiutarci a svelare qualcosa di molto importante per te!

Test immagini: cosa vedi prima in questo disegna svela come ti comporti con gli altri

Pensavi di sapere tutto di te stesso e, soprattutto, del tuo modo di rapportarti con gli altri?

Bene, il nostro test per immagini di oggi ti stupirà sicuramente.

Non devi far altro, ovviamente, che guardare l’immagine che ti proponiamo qui sopra: che cosa vedi per primo nel disegno?

A differenza di molti test che si affidano ad illusioni ottiche ed immagini, questo disegno è particolarmente divisorio.

Puoi vedere o uno o l’altro dei soggetti rappresentati nell’immagine ma non ti capiterà quasi sicuramente di “coglierli” entrambi, come magari succede con altri test.

Certo, se hai visto entrambe le immagini dovrai essere “sincero” abbastanza da dirci quale ti è sembrata la prima, però!

Non stare troppo tempo a guardare l’immagine ma cerca solo di cogliere il suo messaggio al volo.

Che cosa vedi nel nostro test dell’immagine, ci svela come ti rapporti e ti comporti con gli altri… per davvero!

Bene, è ora di leggere il responso: hai visto prima il villaggio o l’elefante? Scopriamo insieme che cosa vuol dire.

Dopo, ovviamente, potrai far fare questo test anche ad amici e familiari o chiedere loro conferma di quello che trovi scritto qui: non sei curioso?

hai visto prima il villaggio: la prima (e forse unica) immagine che ha catturato la tua attenzione è quella del villaggio.

Non hai visto altro, infatti, se non delle case e degli alberi, oltre che un piccolo steccato e degli uccelli. Insomma, hai visto quello che sembra essere un classico villaggio nella giungla!

Sicuramente sei una persona decisamente tradizionale, abituata ad uno stile di vita semplice e privo di scossoni.

Non ti piace l’idea di dover cambiare e detesti pensare anche che gli altri abbiano le loro particolari idee o priorità che le portino lontano da te.

Anche se non te ne rendi conto, rischi di diventare particolarmente “pesante” ed ossessivo quando si parla di progetti di vita.

Ti allontani dalle persone che sembrano voler cambiare spesso e volentieri, per paura di poter rimanere ferito.

Riesci ad intrattenere rapporti solo con le persone che “rimangono“: ma è questa la strada della felicità?

hai visto prima l’elefante: la tua attenzione è stata catturata dall’elefante, la cui sagoma è ben visibile (almeno ai tuoi occhi) al centro dell’immagine.

Guardando gli uccelli, infatti, noti immediatamente il dorso e poi il volto del pachiderma, la cui proboscide è sulla sinistra di chi guarda.

Insomma, per te non ci sono dubbi: altro che villaggio, questo è un elefante!

La tua scelta denota un particolare tipo di lealtà nei confronti degli altri: sei un grande ascoltatore, hai pazienza da vendere e metti il rispetto al primo posto.

Riesci ad essere rispettoso anche con le persone che conosci poco!

Purtroppo, però, questa tua tendenza a mettere sempre le necessità degli altri in pole position ti ha trasformato in una persona che tende a cercare sempre di piacere.

Il people pleaser è un personaggio che fa tutto a discapito del suo benessere per mettere sempre gli altri a loro agio.

Le persone finiscono per contare (anche troppo) su di te e tu non hai più tempo per i tuoi interessi o per la tua vita: è davvero così che vuoi vivere?

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.