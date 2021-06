Scopri come avere maggior complicità con la tua dolce metà. Il consiglio delle stelle in base al suo segno zodiacale.

Quando si sta insieme a qualcuno, uno dei modi per far sì che la coppia funzioni è quello di trovare una propria complicità. Si tratta di una sorta di alchimia che tende a mettere insieme le due parti della coppia, formando una sorta di collante. Collante che si rivela indispensabile nei momenti più difficili e che fa da supporto durante i periodi di crisi o con diversi problemi di risolvere. Il problema, tante volte, è però quello di trovare questa tanto decantata complicità.

Se al momento pensi di non esserci ancora riuscita o di volerla rafforzare maggiormente, la buona notizia è che si può agire anche grazie all’aiuto delle stelle. Per questo motivo, dopo aver visto quali sono i partner più fantasiosi dello zodiaco, oggi scopriremo come aumentare la complicità all’interno della coppia e tutto facendo leva sul partner.

Aumenta così la complicità con il partner. Il consiglio delle stelle in base al suo segno

Ariete – Dimostrando che ti fidi di lui

Potrà sembrare strano ma una delle più grandi necessità dei nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete è quella di di sentirsi liberi. Una libertà che all’interno del rapporto di coppia si rende possibile quando dall’altra parte c’è una buona dose di fiducia. Perché gli Ariete, si sa, amano pavoneggiarsi in giro e mostrarsi alla mano con tutti.

E se c’è un modo per creare attrito questo è quello di mostrarsi gelose. Dimostrare di avere fiducia in te ma sopratutto nel tuo partner, donerà al rapporto la serenità di base che serva per trovare o aumentare la vostra complicità. Una complicità che si baserà sulla serenità e sul rispetto reciproco. A patto, ovviamente, che tu viva bene il suo modo di essere e di fare.

Toro – Costruendo qualcosa per il futuro

I nativi del segno zodiacale del Toro tendono ad aprirsi veramente con la loro metà solo quando decidono dentro di se che è quella giusta. Per farlo hanno bisogno di sapere che possono fidarsi, che ci sono intenti comuni per il futuro e che da entrambe le parti ci sia voglia di costruire qualcosa di solido. Fare progetti per il futuro è in sostanza un buon modo per creare una complicità di fondo.

Una alla quale i nativi del segno si legheranno in modo unico, cercando sempre di dare il meglio di se. Che si tratti di una prima vacanza insieme o di discorsi ipotetici sulla casa che avrete insieme in futuro o sul lavoro di entrambi, ciò che conta è dargli l’idea di avere le idee ben chiare per il domani e di averlo già incluso nei tuoi progetti. Lui farà lo stesso e la complicità ne risentirà in modo più che positivo.

Gemelli – Partecipando alla sua vita sociale

È vero, a volte i nativi dei Gemelli sono così rivolti al sociale da risultare difficili da gestire. Ciò nonostante, questo è un modo di essere che gli appartiene in modo inconfutabile e che per certi versi li caratterizza. La cosa migliore da fare, quindi, è quella di imparare a vivere il loro mondo, godendo anche degli aspetti positivi che è in grado di offrire.

Così facendo si inizieranno a condividere aspetti importanti. E ciò porterà ad instaurare la giusta complicità. Quella della quale i nativi del segno hanno bisogno per vivere a pieno il rapporto a due. Motivo per cui, lavorare in tal senso sarà sicuramente la scelta giusta per compiere un passo avanti ed in grado di migliorare il rapporto di coppia.

Cancro – Ascoltandolo di più

Spesso, all’interno della coppia, ti capita di essere al centro dell’attenzione. Questo aspetto sicuramente piacevole porta a decentrare il rapporto che invece dovrebbe essere più paritario. Per questo motivo, se il tuo desiderio è quello di raggiungere una buona complicità con la persona che ami, la prima cosa da fare sarà quella di ascoltarlo.

Donandogli parte del tuo tempo e mostrandoti pronta all’ascolto raggiungerai infatti una complicità di fondo che vi unirà in modo unico. Ciò che conta è fare tutto con sincerità, mantenendo per te gli spazi di cui hai bisogno e creandone al contempo di nuovi per lui. Un percorso forse non sempre facile ma che ti donerà più risultati di quanti immagini.

Leone – Condividendo parte della tua vita

Per te che hai una vita sempre piena, capita spesso che alcuni aspetti restino quasi all’oscuro agli occhi di chi ti sta accanto. Questo aspetto rischia di creare una sorta di distanza che alla lunga può iniziare a gravare sulla coppia. Per fortuna basta iniziare a condividere quello che sei con la persona che ami per fare dei passi avanti in tal senso.

Mostrandogli il tuo mondo e insistere sui punti che ti rendi conto essere di suo gradimento potrai dar vita ad una nuova complicità. Complicità nella quale dovrete inserire anche parte del suo mondo privato. Solo così le distanze tra voi si faranno sempre più piccole e questo ti consentirà di migliorare il rapporto modulandolo in base alle tue, (ancor meglio vostre) esigenze.

Vergine – Comunicando di più

I nativi del segno della Vergine tendono a vivere ciò che gli viene offerto e lo fanno abituandosi anche a situazioni che spesso non sono di loro gradimento. Così se ti sembra che la complicità tra voi non sia come vorresti, puoi iniziare a cambiare le cose semplicemente creando dei punti di incontro.

Iniziare a parlare di più della tua vita, della sua e dei sogni che avete in comune, creerà infatti una complicità di intenti volta a migliorare il vostro rapporto. E lavorando per bene in tal senso potresti arrivare addirittura ad ottenere che il partner stesso continui per la stessa strada, rendendoti il compito molto più semplice.

