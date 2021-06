Una casa perfetta non può che partire da un salotto perfetto che, a sua volta, necessita del perfetto divano ma come sceglierlo? Basta rispondere a 5 domande.

Più volte abbiamo parlato di arredamento e di come possa rendere la nostra vita migliore anche con piccolissimi sforzi.

Sia che si tratti di scegliere i mobili ex novo che si parli di rinnovare l’arredamento cambiando qualche pezzo, tutto sta nel conoscere i giusti step da seguire per fare le nostre scelte.

Abbiamo ad esempio visto alcune soluzioni facili e veloci per abbellire il salotto in poco tempo ma oggi vogliamo scendere più in profondità. Rimanendo sempre in ambito salotto pare infatti che una delle domande più quotate sia come scegliere il miglior divano.

Diversi negozi propongono infatti modelli a non finire, un mare magnum in cui spesso è difficile orientarsi per scegliere. Noi oggi vogliamo presentarvi un modo per effettuare le vostre scelte nel modo più oculato possibile per portare a casa il prorpio divano Maisons du Monde.

5 domande per scegliere il divano perfetto

Prima ancora di recarci presso il nostro negozio di riferimento, dobbiamo avere le idee ben chiare sul divano che stiamo cercando e per farlo ecco cinque domande chiave a cui dare delle attente risposte.

Saranno loro la nostra guida per questa importante scelta: quindi attenzione e iniziamo a rispondere.

Hai preso bene le misure? – Occorre prestare particolare attenzione alle dimensioni del soggiorno per decidere lo spazio a disposizione per l’area divano. E’ importante infatti che le proporzioni siano adeguate, lasciando spazio per muoversi e, al tempo stesso, senza lasciar scomparire un mini divano nel mezzo del mobilio.

Per che cosa ti serve il divano? – La domanda può apparire un po’ buffa ma in realtà ricopre una decisiva importanza. Sei solita leggere sul divano o guardare la tv? Lo usi per lunghi pisolini o per rilassarti con pc e tablet? Ci sono bambini piccoli che giocano sul divano? Sono tutte domande da cui dipenderà poi la scelta dei materiali e delle forme del divano.

Quale stile ti corrisponde meglio? – Non è questione di moda, il divano è un oggetto che vedrai ogni giorno e che deve non solo amalgamarsi bene con il resto del mobilio ma anche renderti felice. Lasciamo allora da parte le tendenze del modello e chiediamoci che cosa ci piace veramente.

Vuoi veramente strafare con il colore? – Oggigiorno i divano vengono proposti in nuance a dir poco shocking: sfumature come blu petrolio, verde militare e tiffany spopolano come non mai ma attenzione prima di cedere alla moda. C’è un motivo se gli esperti di interior design consigliano sempre di optare per colori neutri: sono quelli che si adattano a ogni genere di arredamento e, soprattutto se si sta comprando un divano destinato a durare nel tempo, la cosa torna utile prevedendo ipotetici cambi di mobilio.

Poltrona sì o poltrona no? – Se pensi che vorrai affiancare una poltrona al tuo divano la cosa è da tenere nel dovuto conto, sia per la scelta di un divano meno ingombrante che per la selezione del modello: e se poi la stessa linea in versione poltrona nonni piacesse?

Rifletti bene e rispondi con cura a questi cinque quesiti: solo allora avrai in mano tutti i giusti parametri per scegliere il divano perfetto, primo passo per la casa perfetta. Mettiamoci all’opera!