Sei un’amante del tiramisù? Scopri l’ingrediente segreto per renderlo più leggero e adatto all’estate senza rinunciare al gusto.

Quando si parla di dolci, uno che viene rapidamente in mente per la sua bontà è sicuramente il tiramisù. Si tratta infatti di una delle preparazioni più amate, tanto che negli ultimi anni sono state ricreate versioni alternative praticamente per tutti i gusti. Versioni che si ama apprezzare in qualsiasi momento dell’anno.

D’estate, però, può capitare che questo dolce risulti un po’ pesante a causa della presenza del mascarpone. Niente paura, però. Esiste infatti un ingrediente diverso che si può usare in combo o in sostituzione e che aiuterà il tiramisù a restare super goloso donandogli anche una maggior leggerezza.

Tiramisù buono ma più adatto all’estate? Prova a prepararlo con lo yogurt greco

Ebbene si, lo yogurt greco, tra le sue tante qualità, ha anche quella di sostituirsi egregiamente ad altri formaggi notoriamente più grassi. Ed uno tra questi è proprio il mascarpone. Per ottenere un tiramisù più leggero e adatto a sopportare le temperature estive si può quindi inserire questo ingrediente agendo in due modi diversi.

Il primo consiste nel dividere a metà la quota di mascarpone prevista dalla ricetta e sostituire il restante con dello yogurt greco. L’altra è quella di usare direttamente lo yogurt greco al posto del mascarpone. Ovviamente, per ottenere un tiramisù che abbia il solito gusto è preferibile optare per la prima opzione. Già riducendo della metà il quantitativo di mascarpone si otterranno ottimi risultati.

In questo caso si potrà inserire uno yogurt greco privo di grassi o con una bassissima concentrazione. È bene ricordare che più grasso sarà e meno risulterà acido come gusto, sposandosi al meglio con il mascarpone. Una sana via di mezzo è quindi sempre la scelta migliore.

Qualora si volesse ottenere un tiramisù magro per problemi di dieta, di colesterolo o simili, è meglio optare per uno yogurt greco normale e quindi comprensivo della sua parte grassa. In ogni caso sarà molto più magro del normale tiramisù e tutto senza perdere la componente golosa.

Ora che abbiamo capito come fare per non rinunciare ad un buon tiramisù in estate, è bene ricordare che ne esistono anche di freschissimi come quello alle fragole, al tè mactha o alla pesca. Ciò che conta è trovare quello che meglio corrisponde ai propri gusti e goderne al meglio per dedicarsi una coccola piacevole e al contempo leggera.