Test: quanti animali vedi nella foto? Solo 1 su 5 trova il numero esatto

Sei pronto a vincere una nuova sfida? Oggi ti sfidiamo a trovare tutti gli animali nascosti in questa immagine. Solo 1 su 5 ci riesce.

Allena il tuo cervello ogni giorno con i nostri fantastici test immagine. Ogni giorno ti forniamo il mezzo per allenarti ad essere reattivo, concentrato, attento e invidiabilmente elastico a livello mentale. Allenati a non farti scappare nessun dettaglio nella vita che ti circonda. Sei pronto a metterti alla prova?

Test: quanti animali vedi in questa immagine?

Come avrai capito fare questo test è semplicissimo, tutto quello che devi fare è osservare questa immagine. Purtroppo fornire una risposta corretta non sembra essere altrettanto facile. La sua difficoltà è ciò che ha reso il test virale. Solo 1 persona su 5 è stata in grado di fornire la risposta corretta.

Se vuoi vincere la sfida devi armarti di concentrazione e osservazione. questa volta non ti forniamo limiti di tempo. Buona fortuna!

Risultato del test

Se sei giunto qui probabilmente vuoi capire se hai fornito la soluzione giusta e quali e dove sono gli animali nascosti. Siamo sicuri che alcuni non ti saranno sfuggiti, ma chissà se li hai visti proprio tutti. La condivisione sui social di molti paesi come Stati Uniti, Messico, Spagna ed altri hanno reso questo test virale. Ora abbiamo lanciato la sfida anche agli utenti italiani.

Allora quanti sono gli animali nell’immagine?

La maggior parte degli utenti che hanno accettato la sfida ha risposto 5. Secondo molti utenti gli animali nascosti tra i rami degli alberi all’interno dell’illustrazione sarebbero 5. Sei d’accordo con questa risposta?

In realtà non è la risposta esatta. Gli animali in totale sono 8.

Ecco dove sono tutti gli 8 animali nascosti nell’immagine:

Ti sei divertito a fare il test? Ne abbiamo tantissimi altri per intrattenerti e per non farti perdere la tua quotidiana lezione di brain training. Li trovi tutti qui e ce ne sono per tutti ii gusti.