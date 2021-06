Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale, ha lasciato il segno in Turchia-Italia. Ora la Svizzera lo aspetta.

Ciro Immobile, insieme a Lorenzo Insigne, è andato in gol nella partita d’esordio degli Europei Turchia-Italia. Gli azzurri cominciano al meglio, ora dovranno fare il bis di vittoria contro la Svizzera potendo sempre contare sui gol del centravanti e il suo collega. Ciro Immobile alla Lazio è rinato: trofei, Scarpa d’Oro e la serenità di stagioni – sotto la guida di Simone Inzaghi – sempre al centro del progetto biancoceleste.

Con Sarri, nuovo allenatore della squadra, non sarà da meno. Intanto c’è la maglia azzurra da difendere, prestazioni da onorare, sotto l’egida del CT Mancini. I risultati si vedono, e menomale, il segreto di Immobile però è un altro.

Ciro Immobile, pallone e sentimento: “Jessica, amore mio!”

Il “talismano” dell’attaccante si chiama Jessica Melena: la moglie 30enne con cui ha costruito una vita intera. Presente nei momenti più significativi della sua carriera e accanto nel privato: tre figli insieme e tante opportunità ancora da cogliere. L’Italia si culla fra le gesta dell’attaccante che trova linfa negli abbracci della consorte: “Mi manchi”, scrive lui nelle stories di Instagram. “Anche tu, cuore”, risponde lei.

E via di tenerezze: scatti intimi che emozionano i follower in attesa delle partite. Allo stadio Jessica è una tifosa doc: all’Olimpico, contro la Turchia, si è scatenata non appena il marito ha gonfiato la rete. Un boato ha sottolineato ulteriormente il gesto tecnico, tra i fan l’applauso più grande resta sempre e comunque quello di sua moglie. Forse è per questo che in campo mette sempre quel pizzico di grinta in più. Ad attenderlo c’è la Svizzera, sperando nello stesso copione ed esito della volta scorsa: coccole comprese.