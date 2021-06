Scopri come portare al meglio i capelli lunghi quando fa troppo caldo. Il consiglio delle stelle per ogni segno zodiacale.

L’arrivo del caldo porta sempre con se una serie di piccoli inconvenienti con i quali è importante imparare a convivere. Tra questi c’è quello dovuto alla necessità di acconciare i capelli lunghi al fine di non impazzire per il troppo caldo e di non trovarsi a sudare di continuo.

Trovare un modo di legare i capelli, però, a volte può rappresentare un problema. Per questo motivo oggi, dopo aver visto con quale yogurt contrastare il caldo in base al proprio segno zodiacale, scopriremo come acconciare i capelli lunghi per sentirsi al meglio.

Come portare i capelli quando fa caldo. Il consiglio delle stelle per te

Ariete – Con una coda di cavallo

Partiamo dal presupposto che forse la miglior scelta per te sarebbe quella di dare un bel taglio alla tua chioma. Se ciò non rientra nei tuoi progetti, una buona alternativa è una pratica coda di cavallo. Ti donerà l’aria sprint che tanto ami e che ben si sposa con il tuo modo di essere e al contempo di solleverà dal problema di dover sentire sempre caldo. Una pettinatura che con il giusto accessorio potrà aiutarti ad essere persino trendy. Cosa volere di più?

Toro – Una treccia morbida

La tua aria romantica ti porta a preferire le trecce che, tra le altre cose, ti stanno anche bene. Una lunga e morbida dovrebbe bastare da sola ad evitarti il troppo caldo. In alternativa potrai sempre puntare per più treccine da legare tra loro per pettinature di volta in volta diverse ma sempre piacevoli da vedere. E tutto per un’aria bon ton che ti starà così bene da farti venir voglia di provarci anche in inverno.

Gemelli – Le code

Visto che osare non è una cosa che ti spaventa, per stare fresca puoi puntare su due o più code da portare alte in modo da evitare il caldo. Un’acconciatura che ti divertirai a realizzare e che ti piacerà portare al punto da volerla ricreare ogni volta in modo diverso. Perfetta per te che tendi a stancarti facilmente di tutto e che per questo necessiti sempre di nuove idee dalle quali attingere.

LEGGI ANCHE -> Non sai quale smalto scegliere per essere trendy questa estate? Sceglilo in base al tuo segno zodiacale

Cancro – La coda morbida

A te i capelli piace portarli lunghi anche quando fa caldo. Come fare, però, quando l’afa diventa insopportabile? Una soluzione che ti si addice è quella che punta tutto su una coda morbida da realizzare proprio quando non ce la fai più. E tutto con la sicurezza di poter respirare un po’ senza perdere la piega. Cosa che ti consentirà di tornare alla tua pettinatura solita al primo alito di vento.

Leone – Le code morbide

Due code lunghe e morbide sono un buon modo per acconciare i capelli quando il caldo diventa troppo forte e tu senti il bisogno di rinfrescarti un po’. In questo modo apparirai dinamica e sportiva quanto serve e potrai tornare alla tua pettinatura solita alla prima occasione. Un buon modo per sentirti sempre a posto senza dover impiegare troppo tempo a pensare come.

Vergine – La treccia alta

Una treccia alta, da portare come fosse una coda di cavallo è senza alcun dubbio il modo migliore per far fronte al caldo in modo elegante. Inoltre, ti basterà realizzarla al mattino per restare in ordine tutto il giorno. E tutto senza dover perdere troppo tempo. Un’acconciatura che si rivelerà utile e che ti piacerà realizzare anche per tutti i giorni. Senza contare che basterà cambiare accessorio per portarla con eleganza anche di sera.

Se vuoi scoprire qual è il modo perfetto di portare i capelli d’estate per gli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.