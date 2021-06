Test: dimmi cosa vedi e ti confesserò un tuo desiderio profondo

Sei pronto a comprendere il desiderio più profondo che abita in te? Ecco un test virale che ti rivelerà molte cose.

Oggi abbiamo scelto per te un test virale che farà appello ai tuoi desideri. Se sei pronto a farli emergere questo è il test giusto.

Perché tirare fuori quello che desideri veramente? Perché realizzare i nostri desideri ci rende felici. Ogni persona ha idee e prospettive diverse, se vivrà una vita in cui non andrà contro se stesso si sentirà appagato e questo stato avrà effetti positivi in tutti gli ambiti della sua vita. Facendo emergere i tuoi reali desideri riuscirai a realizzare i tuoi obiettivi, a prendere decisioni senza difficoltà e a raggiungere molti più traguardi.

A volte si presenta l’opportunità e il momento sembra favorevole per perseguire un obbiettivo, tuttavia è possibile che non conoscendo i nostri bisogni non cogliamo l’opportunità.

Questo test psicologico pur non fornendo una diagnosi clinica mira ad aiutarti a definire i desideri più profondi che abitano nel tuo inconscio.

Test: dimmi cosa vedi e ti dirò cosa desideri profondamente

Ecco un test psicologico che ha stupito migliaia di internauti. Questo test sembra davvero riuscire nell’arduo compito di far uscire fori ciò che desideri veramente. Non sempre è facile ammettere a noi stessi quello che vogliamo soprattutto se va contro convenzioni sociali o valori che ci sono stati imposti praticamente da sempre.

Eppure sapere cosa desideriamo davvero è la chiave per una vita felice. Se vuoi provare a fare questo incredibile test assicurati solo di essere il più sincero possibile nel rispondere d una sola semplicissima domanda: “Cosa hai notato prima in questa immagine?”

La risposta rivelerà qual è il desiderio più profondo del tuo essere. Sei pronto a metterti alla prova?

LEGGI ANCHE —> In quale di queste due immagini vedi un bacio? Scopriamo che cosa vuol dire secondo il nostro test

Risultato del test

Ecco cosa indica la tua risposta. Se hai visto prima…

Una bocca

Se la prima cosa che ha attirato la tua attenzione è stata la bocca, significa che il tuo desiderio più grande è quello di distinguerti. Sei una persona spumeggiante, eccentrica, determinata con un carattere forte. Adori essere ammirata dagli altri e per ottenere ammirazione ti impegni a fare le cose bene. Sai sempre come competere al meglio e sai bene come raggiungere un obiettivo. La tua unica pecca è che chiedi sempre troppo a te stessa, dovresti imparare a rilassarti.

Le natiche

Se hai notato le natiche significa che il tuo desiderio inconscio è quello di migliorarti come persona. Sei felice do essere la persona che sei ma ti manca qualcosa, senti il bisogno di elevarti e raggiungere la versione migliore di te stesso. Sei una persona discreta, non ti piace essere al centro dell’attenzione e non cerchi apprezzamenti, riconoscimenti o fama. Sei una persona curiosa e hai fame di conoscenza, fai sempre esperienza ed arricchisci il tuo bagaglio culturale per essere una persona migliore. Ami la tranquillità nella tua vita, e la trasmetti a chi ti circonda.

Corpo nudo

Se hai l’intero corpo nudo significa che il tuo più grande desiderio nascosto è quello di avere molto potere. Brami potere e controllo e detesti l’imprevisto, la fuori rotta e tutto ciò che si frappone fra te e i tuoi obiettivi. Molte volte ti senti invincibile e questo non è un bene, almeno non sempre gioca a tuo vantaggio perché ti fa sottovalutare e ti porta al fallimento, e quando fallisci ti senti frustrato. Dovresti tollerare e ascoltare di più le persone.

Ti sei divertito a fare il nostro test? Ne abbiamo tantissimi altri per intrattenerti, li trovi tutti cliccando qui.