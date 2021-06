Hai un vero e proprio occhio di lince? Scopriamolo subito con il nostro test di attenzione ai dettagli. Ti basterà solo guardare attentamente la foto!

Oggi vogliamo proporti un test decisamente interessante.

Non ci saranno quesiti da indovinare o immagini nelle quali vedere un soggetto piuttosto che un altro.

No, quello che vogliamo fare oggi è un test molto meno “interiore” ma che ci svelerà comunque un lato interessante di te.

Quello che vogliamo capire, infatti, è quanto sei attento, pronto e capace di notare dettagli e piccoli difetti.

Ti chiedi come? Ma semplicemente guardando queste immagini!

Test dell’attenzione ai dettagli: saprai individuare l’unico oggetto non ripetuto nel disegno?

Il test di oggi, lo ammettiamo, è decisamente diverso da quello degli altri giorni e ti metterà alla prova in una maniera del tutto inaspettata.

Qui non devi guardare l’immagine cercando di indovinare un soggetto e neanche risolvere un crimine o individuare un assassino. (Sì, abbiamo anche test così. Se ti piacciono, qui trovi un caso che fa per te).

Quello che devi fare è, semplicemente, osservare l’immagine qui sopra e provare ad individuare l’unico tra gli oggetti che non ha un doppione.

Ti sembra semplice? Ah, ma è perché non ti abbiamo ancora detto quanto tempo hai: solo dieci secondi!

LEGGI ANCHE –> In quale di queste due immagini vedi un bacio? Scopriamo che cosa vuol dire secondo il nostro test delle macchie

Va bene, d’accordo: prenditi pure qualche istante in più se ti serve ma sappi che il gioco funziona proprio così.

Devi individuare l’unico elemento privo di doppione tra tutti quelli che sono rappresentati nel disegno (e no, il tavolo ovviamente non conta).

Sei riuscito a capire quale fosse l’elemento senza doppione?

Va bene, dai, se ancora non lo hai capito te lo diciamo noi.

Lo puoi vedere evidenziato nella foto qui sotto.

Si trattava del temperino! Dai, alla fine questo test non era così difficile come ti poteva sembrare all’inizio.

Che ne dici, adesso, di provare di nuovo ma con un disegno molto più difficile?

Un ulteriore tentativo a disposizione per il nostro test

Visto che hai avuto poco tempo per prepararti alla prima immagine e che, anche, siamo stati molto buoni a proportene una semplice, abbiamo deciso di metterti alla prova con un altro disegno.

Il meccanismo, ovviamente, è sempre lo stesso: l’immagine qui sotto rappresenta una serie di oggetti ripetuti.

Tutti hanno un doppione ma uno solo è privo del suo alter ego.

Saprai individuare quale di questi oggetti che trovi in questo lavandino piuttosto disordinato è privo del doppione?

(E di nuovo: no, il lavandino non conta!)

Vai, hai di nuovo solo dieci secondi: ovviamente puoi metterci di più ma che cosa diranno i tuoi amici quando scopriranno quanto ci hai messo a individuare l’oggetto solitario?

LEGGI ANCHE –> Saprai riconoscere questo ladro tra i sospettati? Tanti non riescono a dare la soluzione giusta a questo test di logica

Allora, pensi di essere riuscito ad indovinare? Ti sembra di aver trovato l’oggetto senza compagno oppure hai deciso di arrenderti?

In ogni caso troverai la soluzione qui sotto: ti vogliamo lasciare solo il tempo di provare un altro poco a farcela da solo!

Ti arrendi? Va bene, ok, non preoccuparti: non diremo a nessuno se non sei riuscito ad individuare l’oggetto senza il doppione!

Eccolo evidenziato nella foto qui sotto.

Ebbene sì, si tratta proprio del coltello! L’oggetto in questione, questa volta, si trovava proprio al centro dell’immagine.

Ma come hai fatto a mancarlo? Ovviamente scherziamo.

I nostri test sono pensati appositamente per metterti in difficoltà e farti divertire: altrimenti non sarebbero test interessanti, non trovi?

Bene, adesso che sai la soluzione ad entrambi gli indovinelli, puoi sottoporre il test dell’attenzione ai dettagli ai tuoi amici, al tuo partner od ai tuoi familiari.

Scommettiamo che non riusciranno a battere il tuo record o a risolvere il quiz in meno di dieci secondi?

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.