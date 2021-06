Scopri se sei una persona carismatica e con quali particolarità tendi ad attrarre gli altri. La risposta delle stelle in base al tuo segno zodiacale.

Essere una persona carismatica significa avere un certo ascendente sugli altri. Si tratta quindi di una vera e propria dote che forse può essere allenata ma che di sicuro necessita di una buona dose di partenza. Ovviamente, le parti in gioco quando si parla di carisma sono tante e difficili da menzionare ma di sicuro anche l’ascendente che le stelle hanno su ognuno di noi può fare molto in proposito.

Per questo motivo, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che danno il meglio di se quando amano qualcuno, oggi scopriremo quali sono i più carismatici e perché.

Scopri se e quanto sei carismatica secondo le stelle

Ariete – Quella carismatica in modo trascinante

Tra i segni dello zodiaco, il tuo è senza alcun dubbio tra i più carismatici. Sempre in azione e pronta a lanciarti in avventure di ogni tipo sei infatti in grado di attirare l’attenzione degli altri. E tutto semplicemente vivendo. La tua prontezza di spirito, la voglia di vivere nel modo più leggero che ci sia e il tuo saper sempre cosa dire sono qualità in più che fanno si che gli altri scelgano di seguirti nelle tue folli avventure. Quindi, si, sei indubbiamente una persona carismatica. Di quelle con un carisma trascinante che, una volta, sperimentato si ha voglia di continuare a seguire. E tutto indipendentemente dal risultato.

Toro – Quella carismatica in modo rincuorante

La tua energia rilassante ti precede e sei così nota per questa tua qualità da essere spesso cercata da amici e parenti. Nonostante la tua apparente calma possa far pensare in una mancanza di carisma, però, anche tu sai esserlo a tuo modo. Risulti infatti così rassicurante e rincuorante da riuscire a calmare anche gli animi più inquieti. Ed il bello è che ci riesci semplicemente parlando o dando consigli. Un modo di fare che forse non ti renderà la persona in grado di trascinare tutti ad una festa ma che di certo ti renderà sempre un punto di riferimento per chi ha bisogno di un momento di pace interiore.

Gemelli – Quella carismatica in modo coinvolgente

Il tuo carisma ti precede. All’interno dello zodiaco sei infatti tra le persone che lo sono di più. Ciò si deve al tuo modo di interagire con gli altri. Al saper mettere sempre tutti a proprio agio e al riuscire a trovare sempre un buon equilibrio tra parole e ascolto. Chi ti si avvicina ha sempre voglia di conoscerti di più e questo fa sì che si instauri un rapporto speciale. Rapporto che grazie al tuo innato carisma spinge tutti a volerti seguire sia nelle tue piccole follie che nelle avventure più serie. Un modo di essere che ti viene del tutto naturale perché fa semplicemente parte di te. Cosa che, diciamocelo, rappresenta sia un punto a tuo favore che uno dei motivi per cui piaci così tanto alla gente.

Cancro – Quella a cui non serve il carisma

Se dobbiamo parlare di carisma in senso stretto, si può dire che tu non lo sia molto. E alla fine poco importa visto che dalla tua hai un fascino che basta e avanza. Le persone che si sentono attratte da te tendono infatti a seguirti comunque e lo fanno più per farti piacere che perché trascinate da chissà quale forza misteriosa. Inoltre, quando entri in sintonia con gli altri non sei una che si fa problemi nel chiedere e ciò fa si che tu riesca ad ottenere comunque un tuo seguito e persone sempre pronte a sostenerti. Ciò che conta è imparare a non tirare troppo la corda perché anche le più grandi magie prima o poi possono spezzarsi.

Leone – Quella carismatica per scelta

Diciamocelo, per te essere carismatica è quasi un lavoro. Tanto che è quasi impossibile riuscire a capire dove inizia il tuo esserlo naturalmente ed il tuo lavorarci su ogni giorno. Ciò che conta, però, sono i risultati. E si può dire che tu sia una persona che è sempre in grado di farsi notare e di ottenere ciò che desidera. Motivo per cui agli occhi degli altri sei una persona estremamente carismatica nonché una sempre in grado di coinvolgere gli altri nelle sue imprese e tutto incuriosendoli e facendogli venir voglia di provare. E questa, almeno fino a prova contraria, è proprio una tua qualità.

Vergine – Quella minimamente carismatica

Essere carismatica non è una cosa che ti interessa perché il tuo essere attenta alle tue priorità e piuttosto chiusa nei confronti degli altri fa si che le interazioni siano davvero ridotte al minimo. Quando pensi che qualcosa sia giusta la persegui per prima e cerchi di convincere gli altri semplicemente spiegandogli il motivo. In genere chi ti conosce e si fida di te tende a seguirti a prescindere dal tuo carisma e tutto perché sa che difficilmente sbagli. Quanto agli altri, non sei solita coinvolgere chi non conosci bene nei tuoi affari. In altre parole forse hai poco carisma per come vivi si può dire che non ti serva affatto.

