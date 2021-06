Gli imperdibili accessori per l’estate li trovi su Asos. I migliori sotto i 50 euro

Se proprio si deve scegliere se spendere soldi in vestiti o in giornate in più al mare sono in molte, dopo aver raggiunto la soglia dei trent’anni, a propendere per questa seconda opzione. Ecco perché bisogna comprare sui siti giusti e rientrare in un certo budget definito. Vediamo oggi gli accessori da comprare nel web che bisogna avere in vacanza, tutti sotto i cinquanta euro.

Sul famosissimo Asos.com si trova quasi tutto il necessario per vestire una donna contemporanea ma quello su cui ci soffermiamo sono gli accessori più cool dell’estate sotto i 50 euro. Ci sono anche i bellissimi mom jeans slim bianchi con cut-out in vita a 34,99 euro e top con gonna a monogramma d’ispirazione vintage ma di questi capi faremo un discorso a parte. Scopriamo gli accessori fondamentali da mettere in valigia.

Accessori su Asos sotto i 50 euro. Ecco quali scegliere

Sono di Asos Design gli Hettie sabot, trasparenti e con tacco medio svasato, che costano 13,95 euro. Sono senza lacci, hanno il retro aperto, punta squadrata, suola sottile. Potrebbero essere tranquillamente abbinati alla borsa esclusiva My Accessories London lilla coccodrillo (nella foto sopra) in stile anni Novanta. Il prezzo è di 30,99 euro, la tracolla è removibile, si chiude con una pratica cerniera lampo nella parte superiore ed ha una grintosa catena color argento. Si prosegue con un cappello di Aldo in paglia modello floscio con falda larga e cupola bombata in beige e nero a 27,99 euro (foto seguente) o con un reclaimed vintage inspired da pioggia con stampa di margherite e pois a 22,99 euro dell’immagine in evidenza.

Si spera venga tolgo l’obbligo delle mascherine all’aperto quanto prima visto l’indice basso di contagio ed il caldo che toglie letteralmente il respiro. Comunque sempre su questo sito british – ma di stile internazionale – si trovano mascherine davvero carine sia di Topshop che ne vende due diverse in un’unica confezione a 16,99 euro, che di Miss Selfridge che punta sul leopardato e sul nero a 12,99 euro.

C’è l’imbarazzo della scelta anche riguardo a collane, bracciali, anelli ed orecchini. Tra i pezzi migliore ecco la collana color oro a catena di Mango a soli 17,99 euro, la caviglierà con perline colorate a 4,50 euro di Asos Design e la confezione multipack di 12 paia di orecchini in pietre miste a 18,99 di Topshop. Insomma, basta guardare…

Silvia Zanchi