Ti piace lo yogurt ma sei stanca di mangiarlo sempre allo stesso modo? Scopri come fare in base al tuo segno zodiacale.

Quando arriva il caldo la voglia di gustare alimenti freschi ma al contempo golosi è sempre tanta. E tra i cibi spesso più gettonati c’è lo yogurt. A volte, però, nonostante i tanti gusti disponibili in giro, la varietà sembra non bastare al punto da non saper più come mangiare questo alimento.

Ebbene, oggi, dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco che danno il meglio di se quando amano, vi solleveremo da questo dubbio proponendo una variante di yogurt appositamente studiata per ogni segno zodiacale. Un modo simpatico per gustare al meglio un cibo fresco e genuino.

Come gustare lo yogurt in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Lo yogurt alla banana

Uno yogurt che adorerai è quello alla banana. Dolce, goloso e ricco di gusto sarà ancor più buono se preparato in casa frullando insieme i due ingredienti ed evitando così gli zuccheri aggiunti. Una scelta che ti donerà freschezza e che si rivelerà ottima sia a colazione che da mangiare durante il giorno come spuntino. Esattamente ciò di cui hai bisogno per donare un po’ più di brio alle tue giornate.

Toro – Lo yogurt con gocce di cioccolato

Uno yogurt alla vaniglia da arricchire con gocce di cioccolato è un buon modo per gustare questo cibo che sarà oltre ogni modo di tuo gradimento. Una sorta di gelato alla stracciatella in versione light e che se conservato in freezer per qualche ora potrebbe assomigliare ancor più ad un gelato senza però perdere le sue proprietà nutrienti positive. Un buon compromesso che ti donerà gusto e freschezza ogni volta.

Gemelli – Lo yogurt alle ciliegie

Se hai voglia di gustare qualcosa di diverso puoi frullare delle ciliegie con uno yogurt greco, addolcire con un pizzico di dolcificante e aggiungere al tutto della granella di pistacchi. Il risultato sarà bello da vedere e più che gradevole da gustare. Un ottimo modo per assaporare qualcosa di diverso e che saprà conquistarti fin dal primo assaggio. Il tutto per uno spuntino che ti piacerà gustare quando hai voglia di rilassarti un po’.

Cancro – Lo yogurt alla fragola

Mixa insieme yogurt e fragole e scoprirai qualcosa di così dolce da non volerne più fare a meno. Un modo davvero fresco e sano per affrontare le giornate più calde e per gustare qualcosa che ti piace senza alcun senso di colpa. Mangiare uno yogur con fragole rappresenterà quella coccola della quale ogni tanto hai bisogno e senza la quale non riesci a stare bene. Una coccola che ti piacerà concederti ad ogni ora del giorno.

Leone – Lo yogurt agli agrumi

Quando arriva l’estate il modo migliore per sentirla sulla tua pelle è quello di introdurla in tutti i modi possibili. E cosa c’è di meglio dello scegliere un buono yogurt agli agrumi? Un’alternativa casalinga è quella di mescolare allo yogurt greco (va bene anche quello normale purché senza zucchero) del succo d’arancia e magari qualche scorzetta di limone. Un pizzico di dolcificante ed otterrai qualcosa di buono e al contempo sano. Esattamente ciò di cui hai bisogno per i tuoi spuntini estivi. Quelli che ami tanto gustare mentre ti concedi qualche momento di meritato relax.

Vergine – Lo yogurt alla pesca

Se devi gustare uno yogurt, allora che abbia il sapore dell’estate. E cosa c’è di meglio di una gustosissima pesca? Per un risultato del quale innamorarti potrai frullare un po’ di pesca allo yogurt, aggiungere del dolcificante e inserire qualche pezzetto del frutto al suo interno. Ne verrà fuori un dolce sano e goloso che amerai mangiare a colazione ma anche in qualsiasi altro momento della giornata. Ancor meglio se al tutto aggiungerai della granella di nocciole. Perfetta per donare un sapore più completo al tuo yogurt.

Se vuoi scoprire qual è lo yogurt più adatto agli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.