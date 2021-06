Test: quanti elefanti vedi? Ecco l’ illusione ottica che sta facendo impazzire il web

Oggi ti proponiamo un test immagine che sta facendo impazzire gli utenti del web. Quanti elefanti riesci a vedere in questa immagine?

Questo test è un’illusione ottica, le illusioni ottiche nascono per ingannare il cervello facendogli percepire un’immagine diversa da come è realmente. Un’illusione ottica si avvale di forme, colori o luce per creare quelle immagini che ingannano il nostro cervello.

Di fronte ad una illusione ottica il nostro cervello cerca di interpretare l’immagine ma solo concentrandosi su di essa potrà vederla correttamente. Tu sarai in grado di non farti illudere e di vederci chiaro?

Prova a mettere alla prova il tuo senso di osservazione combinate insieme alle tue doti logiche grazie a questa immagine che rappresenta diversi elefanti. Dovrai solo indovinare il numero esatto di elefanti in questa foto?

Trova il numero di elefanti in questa foto.

Concentrati sulla foto e conta bene. Non è facile capire quanti sono esattamente gli elefanti. Prova comunque a dire un numero ma prima lascia che ti forniamo alcuni indizi che ti saranno molto utili.

Avrai notato che gli elefanti formano due cerchi e anche che ogni testa è collegata a due corpi. tenendo presente questi indizi, hai capito quanti sono in totale gli elefanti?

Risultato del test

Se stai leggendo questa parte è perché probabilmente non sei riuscito a capire esattamente qual è la risposta giusta.

Se ti sei arreso ti sveliamo il mistero:

Gli elefanti dell’immagine sono 6 in ogni cerchio, quindi in totale sono 13 elefanti.

Ti è piaciuto questo test? Hai trovato la soluzione in fretta?