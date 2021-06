Vuoi provare il nostro test delle macchie? Ci dovrai solo dire quale, fra queste due immagini, ti ricorda di più un bacio. Pronti a provare?

No, tranquillo: questo non è un test dove c’è una risposta giusta od una sbagliata. O meglio, c’è una risposta giusta ma l’unico che la sa… sei tu!

Quello che ti vogliamo chiedere oggi, infatti, è di individuare la tua vera personalità grazie allo studio di due… macchie!

Dovrai solo guardare l’immagine attentamente e dirci quale delle due ti ricorda di più un bacio.

Non è così difficile, vero? In compenso scopriremo qualcosa di molto interessante su di te e sulla tua personalità: che ne dici, iniziamo?

Test delle macchie: scegli quella che ti sembra un bacio e scopri chi sei veramente

Aah, i baci. Di certo si tratta di una parte veramente importante della vita e dell’esperienza umana, non trovi?

Baciare o voler baciare sono due azioni e sentimenti che ci accompagnano durante tutta la nostra giornata e che spesso, durante questo anno di pandemia, ci siamo ritrovati a sognare ad occhi aperti.

Ok, va bene, bando alle ciance, questo non è un articolo sui baci ma un test!

E, precisamente, questo è un test sulle macchie: hai guardato per bene le due che ti proponiamo qui sopra?

Se la risposta è sì, allora non devi far altro che dirci quale delle due ti ricorda di più un bacio.

LEGGI ANCHE –> Tempo di mare? Facciamo il test della conchiglia: scegline una e scopriamo il problema che avrai in vacanza

No, tranquillo: davvero non esiste una risposta giusta che non sia la tua! (Anche se vuoi sempre confrontarti con parenti ed amici per capire come e quanto vedano la realtà come te).

Prenditi cinque minuti per decidere ma non superarli. Ci siamo capiti: non metterci ore per decidere ma lascia che sia il tuo subconscio a guidarti in maniera “diretta“.

Hai scelto quale delle due immagini ti ricorda o ti fa pensare ad un bacio? Bene, leggiamo il responso del nostro test delle macchie!

Quale macchia hai scelto? Ecco che cosa svela di te

Bene, hai preso la decisione tra le due macchie che ti abbiamo fatto vedere sopra?

Leggiamo insieme il responso del test delle macchie!

Hai scelto la prima macchia, quella alla sinistra: chi vede un bacio nell’immagine di sinistra, è una persona decisamente “esterna“.

Ti piace o, in ogni caso, concepisci la tua vita in una maniera decisamente improntata al “fuori“. Ci sono numerosi elementi che concorrono ad aiutarti a costruire la tua immagine personale esteriore (vestiti, aspetto fisico, amici, scelta del percorso lavorativo) che “servono” a raggiungere il tipo di persona che credi o sai di essere.

Sei una persona che preferisce crearsi giorno dopo giorno, in maniera consapevole ma più come un puzzle.

Appena puoi aggiungi un pezzo, alla ricerca di un ideale o di un obiettivo che forse riuscirai a raggiungere. Sei poco introspettivo, non ti piacciono le “chiacchiere inutili”.

Ehi, non sappiamo neanche perché hai deciso di provare questo test! Scherzi a parte: sei una persona sicuramente creativa ed interessante con qualcosa da dimostrare agli altri.

LEGGI ANCHE –> Test di logica: si tratta di suicidio o omicidio? Analizza la scena del crimine