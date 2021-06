Pasta al sugo perfetta, questo ingrediente segreto vi lascerà di stucco

Vi sveliamo un trucco pazzesco e facilissimo per una pasta al sugo perfetta : bastano 5 minuti e un ingrediente segreto fantastico

Che cosa ci vuole per preparare un buon piatto di pasta al sugo di pomodoro? In fondo è semplice: basta un formato di pasta che raccolga bene il condimento se trafilata al bronzo è anche meglio, e un’ottima salsa di pomodoro. Ma oggi vogliamo svelarvi un ingrediente segreto al quale forse non avete mai pensate e che trasformerà questo primo piatto in una ricatta indimenticabile.

->>LEGGI ANCHE: Il primo piatto da leccarsi i baffi con l’ingrediente segreto: pasta cremosa alle melanzane

Qual è l’ingrediente che utilizzate solitamente per insaporire la pasta al pomodoro? In estate non si scappa, è qualche foglia di basilico fresco, oppure un olio insaporito al basilico., In effetti questo ingrediente segreto ha molto a che fare con i profumi e i sapori di quella pianta, ma forse non ci avevate mai pensato.

Adesso ve lo possiamo confessare. Stiamo parlano del sale al basilico, veloce e semplice da preparare, ideale per poter sfruttare anche tutto l’anno i profumi di una delle piante aromatiche che più amiamo e utilizziamo in cucina. Sarà anche l’ingrediente segreto per rendere indimenticabile la vostra pasta con il sugo.

Pasta al sugo perfetta, impariamo come preparare il sale al basilico

Per preparare un ottimo sale al basilico servono solamente due ingredienti. Circa 80-90 grammi di foglie di basilico e 200 grammi di sale grosso da cucina.

Procedete così: dopo aver raccolto le foglioline di basilico dalle piante che avete sul balcone o nell’orto (se poi non le avete, basta comprarlo, è lo stesso), sciacquatele sotto l’acqua fredda. Pi asciugatele con un canovaccio asciutto.

Quindi versate le foglioline nel boccale del mixer, come per preparare il pesto fatto in casa. Solo che in questo caso basterà unire anche il sale grosso e poi azionare la macchina. Dobbiamo farlo andare fino a quando non ci accorgiamo che si sono ben amalgamate e hanno raggiunto una consistenza finissima.

->>LEGGI ANCHE:Mangeresti sempre pasta ma non puoi? Questo ingrediente ti lascerà di stucco

A quel punto prendete un contenitore, versateci dentro il sale al basilico che avete ottenuto e lasciatelo asciugare al sole per almeno 3-4 ore in modo che si asciughi. Pi basterà versarlo in un

barattolo chiuso ermeticamente e utilizzarlo al posto del sale comune per aromatizzare la salsa di pomodoro ma anche altre ricette.