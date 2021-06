Scopri come perdere peso senza dieta ma apportando delle semplici modifiche nel tuo modo di mangiare riducendo le calorie.

Spesso ci si trova a desiderare di perdere qualche chilo senza però aver voglia di mettersi a dieta. Posto che imparare a mangiare nel modo corretto è un regalo che ognuno di noi dovrebbe farsi per vivere meglio, esistono delle piccole astuzie che applicate ogni giorno possono aiutare a tagliare almeno 300 calorie da quelle che si introducono nelle 24 ore. Calorie in meno che porteranno a perdere peso anche senza seguire una dieta.

Impara a tagliare 300 calorie al giorno senza metterti a dieta

Per perdere peso, si sa, è importante consumare meno calorie di quante se ne consumano. Calibrano il giusto deficit (che non dovrebbe mai superare il 30%) l’organismo inizia a liberarsi del grasso in eccesso, portando così al dimagrimento.

La via più idonea per riuscirci è quella di iniziare una dieta (meglio se seguita da un nutrizionista) e praticare sport. A volte, però, specie se i chili da perdere sono giusto un paio, basta mettere a punto alcune piccole strategie per ottenere comunque un ottimo risultato. E tutto senza dover contare calorie o macro nutrienti. Scopriamo quindi quali sono tutte le piccole cose che possiamo iniziare a fare da subito per dimagrire velocemente.

Preferire sempre l’acqua. La prima regola d’oro, specie con l’arrivo dell’estate, è quella di evitare le bibite gassate per preferivi l’acqua. Si può scegliere di berla al naturale o aromatizzata. Un semplice gesto che può aiutare ad eliminare calorie e zuccheri.

Scegliere il caffè al bar. Quando si va al bar si è spesso tentati da tante bevande golose. Un buon caffè (o un tè) è però l’ideale in quanto contiene poche calorie. Ovviamente andrà bevuto senza zucchero e al massimo con un goccio di latte (anche vegetale se senza zucchero). In questo modo si eviterà di assumere zuccheri e calorie extra.

Ordinare un’insalata o un pasto proteico. Quando si è fuori si è spesso tentati da panini o piatti di pasta ricchi di condimento. Scegliere al loro posto un’insalata ricca o un piatto a base di mozzarella e verdure o di bresaola e parmigiano sazierà comunque con gusto ma aiutando a tagliare davvero tante calorie.

Evitare gli aperitivi. Chi non ama il momento dell’aperitivo? Eppure si tratta di uno dei frangenti i cui tra alcol e stuzzichini si incamerano tantissime calorie. Evitarli, quindi, aiuterebbe a tagliarne davvero tante. Per non rinunciare alla vita sociale si potrebbe optare per un acqua frizzante con limone e gustare uno o due cubetti di parmigiano. Ci si sentirà appagati senza sensi di colpa. E la linea ringrazierà molto prima di quanto si pensi.

Condire solo con olio d’oliva. I condimenti sono ricchi di calorie e anche l’olio extra vergine d’oliva lo è. Se consumato nella giusta quantità, si tratta però di un super cibo in grado di offrire all’organismo tanti strumenti utili, alcuni dei quali persino per lotta ai chili di troppo. Tre cucchiai al giorno sono il quantitativo stimato per una persona normo peso. Ciò che conta è usare olio di qualità (meglio se in bottiglia di vetro) e consumarlo ai pasti al posto di altri condimenti più grassi e dannosi.

Optare sempre per contorni sani. È vero, patatine fritte, anelli di cipolla e contorni golosi sono difficili da evitare. Farlo, però, aiuta davvero molto a perdere peso. Quando si è fuori, quindi, è meglio optare per un’insalata o un contorno di verdure grigliate. E se si ha proprio necessità di gustare patatine e simili, meglio farlo a casa usando oli sani o, ancor meglio, cuocendo ciò che più si desidera con la friggitrice ad aria.

Preferire versioni meno grasse dei cibi. Quando si sceglie il taglio di carne, optare per uno più magro aiuta a tagliare diverse calorie. Allo stesso tempo, una pasta condita con olio invece che con panna aiuta a ridurre l’introito di calorie e grassi. Imparare ad optare per una versione più magra di ciò che piace garantisce comunque una buona esperienza di gusto, facilitando al contempo la perdita di peso.

Scegliere porzioni piccole. Scegliere una coppetta di gelato piccola al posto di una gigante aiuta a ridurre con una sola scelta le calorie della giornata. Stessa cosa vale per tutto ciò che esiste in porzioni di varie misure. Un esperimento che si può fare anche a casa iniziando ad usare piatti più piccoli. Questi, infatti, si riempiranno prima donando un buon feedback e aiutando a perdere peso senza grandi rinunce.

Mettere in atto queste semplici strategie può aiutare a smaltire i chili in più senza grandi rinunce. Ovviamente, quando il peso da perdere è di più, è meglio consultare un nutrizionista in modo da imparare a mangiare nel modo giusto evitando di andare in deficit calorico o di consumare meno vitamine e sali minerali di quanti ne servono per vivere bene.