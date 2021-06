Ti è capitato di sognare un gatto? Scopri cosa significa e cosa potrebbe volerti dire il subconscio.

Quella del gatto è una figura che nei sogni ha un vero e proprio ruolo di simbolo. Sognarne uno, infatti, può avere svariati significati. Da simbolo di femminilità a bisogno di indipendenza e creatività, il gatto raffigura da sempre il mistero e al contempo, in base alla situazione attuale del sognatore, può indicare anche il rischio di essere ingannati da qualcuno. Si tratta quindi di un tipo di sogni ai quali è sempre bene prestare attenzione al fine di coglierne al meglio i possibili significati.

Cosa rappresenta il gatto nei sogni

Come già anticipato, sognare un micio può avere sia significati positivi che negativi. Essi cambiano in base alle emozioni provate in sogno, agli altri elementi presenti e, non ultimo, a ciò che il sognatore si trova a vivere nel periodo in cui avviene il sogno. Inoltre, un altro dato importante è il rapporto che chi sogna ha con i gatti.

Se il sognatore li ama o li trova carini, allora è probabile che il sogno abbia delle connotazioni positive. In caso contrario questo sarà probabilmente un sogno d’allerta.

Più in generale è bene sapere che nei sogni il gatto è simbolo di femminilità, seduzione, mistero, creatività, intuizione, inganno e finzione.

Sognare un gatto che miagola

Quando si sogna un gatto intento a miagolare, il subconscio potrebbe avere un messaggio per il quale è necessaria tutta l’attenzione possibile. Il gatto che miagola serve quindi ad attirare l’attenzione verso ciò che sta accadendo al momento. Anche un gatto che parla può avere lo stesso significato. In tal caso ciò che dice sarà molto probabilmente il messaggio da cogliere.

Se il gatto è gentile e fa le fusa è probabile che il subconscio stia invitando a seguire la propria parte istintiva invece che la sola ragione. Al contrario, un gatto arrabbiato o che graffia o soffia può indicare un aspetto della femminilità del sognatore non ancora del tutto accettato o che fa paura. Cosa ancor più evidente se nel sogno si ha paura del gatto.

Sognare un gatto che non sta bene

Un gatto malato, nei sogni indica quasi sempre dei problemi interiori del sognatore. Che si tratti di una ferita causata da qualcuno vicino, o di stati d’animo negativi, è un modo per esternare ed elaborare al contempo il dolore. A volte questo tipo di sogni può indicare una scarsa creatività o un rapporto poco costruttivo con se stessi.Per gli stessi motivi, un gatto morto può indicare un crollo della propria autostima o la sensazione di star opprimendo la propria parte femminile.

Cosa significa quando si sogna il proprio amico peloso

Andando più sul personale, sognare il proprio amico può rappresentare sia un momento di affetto nei sui confronti che viene espresso in sogno che un modo per rappresentare se stessi nel sogno senza assumere un vero ruolo da protagonista. L’apparente distacco dalle proprie emozioni può infatti fornire elementi importanti che altrimenti non sarebbe possibile cogliere. Al contempo, il gatto può rappresentare anche una persona vicina.

Qualora il proprio micio sognato sia in realtà scomparso da un po’, può trattarsi di un sogno consolatorio o, come secondo molte credenze, un suo modo per mantenersi in contatto e far sentire ancora una volta la sua presenza. Anche in questo caso il tipo di sogno e le sensazioni che si provano fanno la differenza.

Sogni e numeri

Chi ha voglia di giocare ciò che sogna, deve ricordare che nella numerologia il gatto si identifica con il numero 3 mentre un gatto intento a miagolare con il numero 72.

Ricordiamo che, al di là dei simbolismo, l’interpretazione dei sogni per essere efficace e corretta necessita di tutta una serie di conoscenze sul sognatore. Paure, ambizioni, carattere e vissuto personale incidono infatti sui sogni, modificando l’interpretazione di molti simbolismi.