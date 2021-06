Scopri come evitare lo zucchero senza dover rinunciare ai dolci. Le strategie vincenti che ti aiuteranno a vivere meglio e in salute.

Lo zucchero è uno degli alimenti più discussi degli ultimi anni. E cioè da quando è emerso che consumarlo infiamma l’organismo, portando a disturbi come la demenza senile precoce e concorrendo all’insorgere di diverse malattie. Inoltre, come sa benissimo chiunque sia a dieta si tratta di un alimento che innalza la glicemia e che pertanto risulta altamente ingrassante.

Eppure, indipendentemente da quante cose si sentano dire di questo potente dolcificante, farne a meno è davvero difficile. Uno dei motivi è indubbiamente legato alla dipendenza che da (altro effetto negativo dello zucchero) e l’altro è sicuramente la capacità innegabile di rendere tutto più dolce e più buono.

Ma come fare, quindi, a non rinunciare ai dolci evitando però lo zucchero. Per fortuna ci sono diverse strategie che si possono mettere in atto e che funzionano davvero. Scopriamo quali sono le più pratiche e semplici.

Impara a dire di no allo zucchero senza rinunciare ai dolci

Chi ama lo zucchero è solito consumarne in quantità davvero esagerate. Da quello introdotto giornalmente nel caffè a quello contenuto nelle bevande e nei dolci, i grammi consumati giornalmente sono sempre più di quanto si pensi. Basti pensare che lo zucchero si trova anche in alimenti impensabili come alcune salse, il ketchup e persino in prodotto notoriamente salati.

Se hai deciso di diminuirne le quantità o eliminarlo del tutto, da oggi potrai farlo. In primo luogo imparando a leggere le etichette e ad evitare tutti quei prodotti che lo contengono e, subito, dopo attuando alcune piccole astuzie che una volta messe in pratica sono più semplici che mai.

Usare il latte (anche vegetale) come dolcificante. Iniziamo dal caffè della mattina. Se al posto dello zucchero impari a dolcificarlo con un goccio di latte (anche di tipo vegetale purché non zuccherato), abbasserai di molto il quantitativo che assumi giornalmente. Sopratutto se sei solita bere caffè, tè e tisane molto spesso. Forse i primi tempi, lo scambio non ti sembrerà così favorevole ma nel giro di una settimana ci farai l’abitudine imparando ad apprezzare i nuovi sapori.

Evitare le bibite confezionate. Se hai voglia di gustare qualcosa di dolce, evita bibite gasate e piene di zucchero. Piuttosto opta per soluzioni casalinghe altrettanto fresche ma più sane e sopratutto da bere senza sensi di colpa. E quando sei fuori, opta per varianti dolcificate con stevia e simili.

Usa solo yogurt al naturale. Se con l’estate hai voglia di iniziare le giornate con lo yogurt, sappi che non è indispensabile acquistare quelli alla frutta e ricchi di zucchero. Uno yogurt greco al naturale frullato con la frutta preferita e addolcito con un pizzico di miele risulterà più buono, più sano e perfetto sia per la dieta che per restare in salute.

Usare la frutta per dolcificare i dolci. Andiamo a dolci, merendine e torte. È ovvio che prepararli in casa è più sano e si può fare usando la frutta come dolcificante. Dalle banane, al melograno fino ai datteri, i frutti con un alto potere dolcificante sono davvero tanti e tutti in grado di conferire ai dolci un sapore ancor più particolare. Basta fare qualche prova o cercare qualche ricetta sul web e si potranno scoprire persino dolci buoni e golosissimi che non fanno uso di zucchero.

E quando non hai tempo per prepararli a casa? Ormai in commercio sono tantissimi i prodotti che non fanno più uso dello zucchero. E trovare della valide alternative sarà sicuramente più semplice di quanto pensi.

Trovare un dolcificante alternativo. A volte può capitare di trovarsi ad aver comunque bisogno di un dolcificante. In tal caso, è bene ricordare che lo zucchero non è l’unico esistente. Ci sono infatti il miele, la stevia, lo sciroppo d’agave e non ultimo l’eritritolo. Tutte alternative delle quali è sempre bene non abusare ma che in ogni caso risultano più favorevoli dello zucchero.

Seguendo queste regole, lo zucchero che consumi ogni giorno si ridurrà al punto da consentirti di dimagrire senza metterti a dieta. Inoltre anche la salute ne risentirà positivamente e nel giro di una trentina di giorni ti sentirai come nuova. E non è tutto, ti ricordi la parte della dipendenza?

LEGGI ANCHE -> Hai voglia di qualcosa di dolce ma light? Ecco una merenda cremosa che ti conquisterà

Ebbene, iniziando a ridurre lo zucchero ne sentirai sempre meno bisogno trovandoti ben presto a ridurne automaticamente le quantità e cercando gusti dolci ma non quanto desideravi un tempo. Altro aspetto positivo per cui vale la pena imparare a ridurre lo zucchero.