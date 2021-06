Sogni da sempre un partner che tra le altre cose sia anche fantasioso? Scopri quali lo sono di più e chi, invece, non lo è affatto.

In amore, si sa, c’è bisogno di tante qualità. E più se ne hanno più è facile che il rapporto funzioni alla grande. Ciò, ovviamente, vale sia per noi che per la persona con cui stiamo. E se tra le basilari ci sono fedeltà, empatia, comprensione e sincerità, esistono altre qualità forse meno ricercate ma non per questo meno importanti.

Qualità che si scoprono importanti quanto vengono a mancare. Una tra tutte? La fantasia. Proprio quella che può tornare utile sia tra le lenzuola che nella vita di tutti i giorni. Ebbene, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che amano le sfide, oggi scopriremo quali segni zodiacali sono fantasiosi e quali non lo sono per niente.

I partner più (e meno) fantasiosi dello zodiaco. Scopriamo quali sono

Ariete – Quelli fantasiosi ma a senso unico

Se si parla di fantasia, i nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete rientrano sicuramente nella classifica. Lo sono però solo in un senso, ovvero nell’intimità. Un aspetto nel quale riescono a dare davvero il massimo di se. Di contro, nella vita di tutti i giorni non sembrano darsi molto da fare ma sperare che a pensare a tutto sia il partner.

Se da loro ci si aspetta innovazione anche nel rapporto, quindi, è bene tenere a mente che sarà molto difficile ottenere qualcosa. E a nulla servirà rinfacciarglielo. Perché i nativi del segno sono fatti così. E non sono soliti cambiare per nessuno.

Toro – Quelli abbastanza fantasiosi

Tra i segni zodiacali più fantasiosi dello zodiaco abbiamo anche i nativi del segno zodiacale del Toro. Per loro, una storia che funzioni deve poter contare su novità costanti. E anche se all’apparenza sono persone metodiche e più propense a sostare in una certa comfort food, quando c’è bisogno di cambiare le cose, sanno sempre come entrare in gioco e apportare le dovute novità.

Fantasiosi in tutti i campi, sono in grado di ravvivare seriamente il rapporto. Per farlo, però, hanno bisogno di sentirsi complici e di sapere che dall’altra parte c’è lo stesso desiderio. In caso contrario potrebbero stancarsi e limitarsi a fare il minimo indispensabile.

Gemelli – Quelli che sanno essere fantasiosi

Inutile tergiversare sull’argomento perché i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli sono indubbiamente persone ricche di fantasie. La vera domanda è se hanno voglia di esserlo in una storia. Per loro, infatti, la priorità è che sia il partner a portare novità nel rapporto. E quando ciò non succede, invece che rimboccarsi le maniche preferiscono studiare la situazione per capire cosa aspettarsi.

Quindi, si, sono sicuramente in grado di apportare qualcosa di più alla storia in corso ma non entrano mai in gioco prima di aver appurato che anche il partner ne sia capace. Un modo di fare strano? Dopotutto stiamo parlando di uno dei segni più imprevedibili che ci sia. Cosa aspettarsi di diverso?

Cancro – Quelli poco fantasiosi

Ebbene si, normalmente si tende a pensare che i nativi del segno zodiacale del Cancro siano ricchi di fantasia. Invece, nonostante il loro romanticismo, sono così abituati a cercare una comfort zone costante da non mostrare particolare desiderio di cambiare le cose.

Di loro si può quindi dire che non sono persone fantasiose anche se di certo apprezzano eventuali estri del partner. Certo, a patto che non siano troppo estremi. Dopotutto i nativi del segno sono tra i più calmi e tranquilli dello zodiaco. E questo modo di essere si riflette anche nel loro modo di vivere una storia d’amore.

Leone – Quelli abbastanza fantasiosi

I nati sotto il segno zodiacale del Leone sono persone che amano portare novità sia nella propria vita che in quella delle persone che li circondano. Per questo motivo, quando vivono una storia d’amore si dimostrano sempre pronti a dare il meglio di se. Fantasiosi sia nell’intimità che nella vita di tutti i giorni, sono sempre in grado di donare qualcosa in più al rapporto a due, apprezzando ovviamente l’eventuale collaborazione da parte del partner.

Cosa che se non avviene viene solitamente incentivata da loro stessi. Dopotutto si tratta di persone che sono abituate a prendere ciò che vogliono senza troppi problemi. Cosa che fanno bene anche in amore.

Vergine – Quelli non così fantasiosi

Si può dire che i nativi del segno zodiacale della Vergine siano persone che in amore cercano di dare il meglio. Ciò si traduce anche in qualche tentativo di apportare novità per il meglio del rapporto. Detto ciò, i loro interventi sono solitamente ridotti al minimo e sopratutto molto sporadici.

E tutto perché si tratta di persone metodiche, non particolarmente amanti delle novità e più propense a rifugiarsi in una comfort zone tutta loro che a cercare novità. In ogni caso non si può dire che non si impegnino, motivo per cui anche se il livello è piuttosto basso, non rientrano esattamente tra i segni meno fantasiosi dello zodiaco.

